Der Startschuss fällt am 23. September in der Centralstation Darmstadt mit einer Lesung von Ingo Schulze. Bild © Gaby Gesrster/S. Fischer Verlag

35 Veranstalterinnen und Veranstalter wagen in ganz Hessen einen Neuanfang und beleben im Rahmen von "Leseland Hessen" die Kulturlandschaft des Landes wieder.

2020 ist kein leichtes Jahr für Kulturschaffende und Veranstalter. Nachdem der Lesungsbetrieb im Frühjahr fast vollkommen zum Erliegen gekommen ist, wagen 35 Veranstalterinnen und Veranstalter in ganz Hessen einen Neuanfang und beleben im Rahmen von "Leseland Hessen" die Kulturlandschaft des Landes wieder. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden haben mit viel Einsatz und Kreativität neue Veranstaltungsorte und -konzepte gefunden, durch die die Hygienebestimmungen eingehalten werden können, weshalb die über 120 Lesungen größtenteils als Präsenzveranstaltungen vor Ort stattfinden können. Wo dies nicht möglich war, wurden Konzepte für Online-Lesungen entwickelt.

Der Startschuss fällt am 23. September in der Centralstation Darmstadt mit einer Lesung von Ingo Schulze, der mit seinem neuen Roman Die rechtschaffenen Mörder für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. In den folgenden Wochen kann man mit Thomas Hettche, Iris Wolff und Leif Randt drei Anwärter auf den Deutschen Buchpreis sehen, Lesungen von Ilija Trojanow, Olga Grjasnowa oder Raoul Schrott besuchen – oder die Gelegenheit nutzen, den Schauspieler und Autor Christian Berkel aus seinem Roman Ada lesen zu hören. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ist es möglich, dass einzelne oder mehrere Veranstaltungen kurzfristig abgesagt oder verschoben werden müssen.

Weitere Informationen Leseland Hessen Eine Übersicht über alle Namen und Termine ist im Internet abrufbar unter: www.leseland-hessen.de . Ende der weiteren Informationen

"Leseland Hessen" ist eine Kooperation zwischen Veranstaltern und Gemeinden in ganz Hessen, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Hessischen Rundfunk / hr2-kultur, dem Hessischen Literaturforum im Mousonturm e.V., der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und zahlreichen Sponsoren vor Ort.