Literarischer März 2021

Der Literarische März kann inzwischen auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 1968 findet der Lyrik-Wettbewerb, der in Form einer Biennale stattfindet und in dessen Rahmen der Leonce-und-Lena-Preis und der Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis verliehen werden, alle zwei Jahre in Darmstadt statt. In diesem Jahr findet der Literarische März am 27. März digital statt.

Insgesamt 12 Autorinnen und Autoren lesen an diesem Tag ihre eingereichten Gedichte. Die Lesungen und Veranstaltungen des Literarischen März 2021 sind öffentlich und finden ab 9 Uhr als Live-Stream statt.

Mit dabei sind: Raoul Eisele, Moritz Gause, Lisa Goldschmidt, Anna Hetzer, Elena Kaufmann, Katrin Köhler, Dennis Mizioch, Katrin Pitz, Lara Rüter, Rike Scheffler, Hannah Schraven und Anne Seidel.

Weitere Informationen Die gesamte Veranstaltung wird am 27. März 2021 ab 9 Uhr im Live-Stream übertragen.

Der Live-Stream Link wird am Tag vor der Veranstaltung unter www.literarischer-maerz.de veröffentlicht. Ende der weiteren Informationen

Unmittelbar nach jeder Lesung bespricht die Jury die gelesenen Texte öffentlich. Anschließend fällt die Jury ihre Entscheidung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wer den Leonce-und-Lena-Preis und die Wolfgang-Weyrauch-Förderpreise erhält. Die Preise werden noch am gleichen Abend verliehen.