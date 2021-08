Die 19. Auflage von Hessens größtem Literaturfestival zählt in diesem Jahr so viele Veranstaltungen wie noch nie: In 50 hessischen Städten und Gemeinden finden 218 Literaturveranstaltungen statt – fast ausschließlich in Präsenz.

Der Startschuss fällt dieses Jahr etwas früher als gewohnt: Schon am 8. September liest der für seine Gereon-Rath-Krimis bekannte Autor Volker Kutscher im Staatstheater Kassel.

Weitere hochkarätige Gäste in den folgenden Wochen sind Saša Stanišić, Ingrid Noll, Judith Hermann und Martin Mosebach. Daneben gibt es wie immer Krimi-Veranstaltungen mit renommierten Autorinnen und Autoren wie Wolfgang Schorlau und Simone Buchholz sowie zahlreiche Kinderbuchlesungen an Schulen im ganzen Land. Eine Übersicht über alle Namen und Termine ist ab Ende August im Internet abrufbar unter: www.leseland-hessen.de.

"Leseland Hessen" ist eine Kooperation zwischen Veranstaltern und Gemeinden in ganz Hessen, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem Hessischen Rundfunk / hr2 kultur, dem Hessischen Literaturforum im Mousonturm e.V., der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und zahlreichen Sponsoren vor Ort.