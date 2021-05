Am Sonntag - jetzt das Programm herunterladen Digital und live vor Ort - für alle in Hessen

Kultur findet statt! Am 30. Mai wird sie sichtbar, hörbar und erlebbar: Die hessischen Kulturveranstalter präsentieren gemeinsam einen "Tag für die Literatur und die Musik": digital, im Radio und dort wo’s möglich ist auch live. Rund 200 Kultureinrichtungen freuen sich auf ihr Publikum!

Museen und Chöre, Buchhandlungen und Vereine, Autor*innen, Musiker*innen, Forschungseinrichtungen, Musikschulen, Verlage, Archive und Kommunen sind dabei und zeigen gemeinsam die ganze Vielfalt von Literatur und Musik aus, in und über Hessen.



Der „Tag für die Literatur und die Musik“ findet online, in Hybrid- und Präsenz-Veranstaltungen statt. Unter den digitalen Angeboten finden Sie zeitgebundene Veranstaltungen (10 - 12 Uhr | 14-19 Uhr), aber auch Veranstaltungen, die generell ab dem 30. Mai verfügbar sind.

Unsere Broschüre soll Sie inspirieren und neugierig machen, beachten Sie aber, dass alle Angebote unter dem Vorbehalt der Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie stehen und informieren Sie sich bitte direkt auf den Webseiten der Veranstalter!

Freuen Sie sich auch auf unser begleitendes Radioprogramm.

Digitale Veranstaltungen

Eine neue Webseite für die Literaturszene aus Hanau? Ein Hörspiel übers osthessische Friedewald? Die Online-Sprechstunde eines Blockflötendoktors aus Fulda? Überall im Land engagieren sich Menschen dafür, Kultur digital erlebbar zu machen. Können wir uns glücklich tanzen? Wie werden Kinder musikalisch? Diesen Fragen geht das Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik bei einem digitalen Tag der offenen Tür mit Live-Experimenten und Kurzvorträgen nach. Die Uni Marburg präsentiert einen Wegweiser durch die mittelalterliche Literatur Hessens. Das sind nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Programm: viele weitere Konzerte, Lesungen und Vorträge finden am 30. Mai online statt.

Weitere Informationen Da es sich um einen Aktionstag handelt, werden die meisten digitalen Veranstaltungen auch erst am 30. Mai publiziert. Ende der weiteren Informationen

Unser Auftakt: Fotowettbewerb | Hessische Literatur im Fokus

Siegerbilder des Fotowettbewerbs 2020/21 Bild © Mikhail Kapychka, Joachim Moog, Teresa Amborn, Philip Funke, Collage hr

Zum Auftakt wird das Literaturland Hessen fotografisch in Szene gesetzt. Der Fotowettbewerb hat inzwischen Tradition – und ist in diesem Jahr im Radio, als Diashow am Frankfurter Haus am Dom, per Videostream auf YouTube und in einem Webspecial zu erleben.

mehr



Märchenspaziergang mit Audioguide | "Erwecke und erhöre mich"

Parkanlage "Gesundbrunnen" mit dem Schlösschen Schönburg Bild © Markus Loeschner

Dieser Spaziergang durch den Gesundbrunnenpark Hofgeismar funktioniert individuell und per App: Der Schauspieler Thomas Hof präsentiert das Wunder von Dornröschens Schlaf und vieles mehr aus der Sammlung der Grimms. Musikalische Kostbarkeiten steuern Kantorin Adelheid Böhme und Musiker der Musikschule Hofgeismar bei. Akademiedirektor Karl Waldeck führt durch Geschichte und Gegenwart der Anlage.

verfügbar ab 10.30 Uhr | kostenfrei

Audiowalk via App: www.akademie-hofgeismar.de

Spaziergang | Literatur an Fluss und Burgen

Ein virtueller literarischer Spaziergang in der Neckarsteinacher Landschaft am Fluss mit den vier Burgen. An mehreren Stationen lesen Autor*innen der Literatur-Offensive aus ihren Texten, im Internet online zugeschaltet von verschiedenen Orten in Hessen und anderswo.

10.30 Uhr | kostenfrei

Livestram via Zoom: www.litoff.de

Gespräch | Atelier Bernhard

Thomas Bernhard hat keineswegs einen Bogen um Hessen gemacht! In Königstein im Taunus und in Darmstadt war er zu Lesungen, dort erhielt er 1970 auch den Büchner-Preis. Aus Anlass von Bernhards 90. Geburtstag sprechen sein Bruder und Nachlassverwalter Peter Fabjan und Reinhard Pabst miteinander über bislang unbeachtete Aspekte im Leben und Schreiben des großen österreichischen Autors.

11 Uhr | kostenfrei

Livestream via Zoom: www.freies-deutsches-hochstift.de

Lesung | Antje Damm: "Die Wette"

Blick ins Buch: "Die Wette" von Antje Damm (Moritz Verlag) Bild © Antje Damm/Moritz Verlag

Die Autorin und Illustratorin Antje Damm lebt in der Nähe von Gießen und lädt mit dieser Online-Lesung für Kinder ab 5 Jahren in ihren Garten ein.

11 - 11.40 Uhr | kostenfrei

Livestream: www.moritzverlag.de

Lesung mit Musik | Erinnerungen an Le Corbusier

Die Laubacher Künstlerfamilie Klipstein war eng mit Le Corbusier befreundet, dem schweizerisch-französischen Star-Architekten. Die Lesung folgt den literarischen Spuren dieser Begegnung von Laubach über Konstantinopel nach Paris. Rolf Haaser liest Auszüge aus einem Essay Editha Klipsteins und dem Reisetagebuch von August Klipstein.

kostenfrei

ab 11 Uhr | Video via YouTube/Soundcloud

11 - 12 Uhr | Zoom-Treffen | Anmeldung erforderlich, alle Informationen: www.klipstein-stiftung.de

Lesung und Gespräch | Zeile für Zeile meine Wüste, Zeile für Zeile mein Paradies

Marie Luise Kaschnitz ist eine der bedeutendsten Vertreterinnen weiblichen Schreibens des 20. Jahrhunderts, von 1941 bis zu ihrem Tod lebte sie in Frankfurt. Anhand einer Auswahl ihrer schönsten und wichtigsten Gedichte und Texte spüren wir im Gespräch mit der Literaturkritikerin und Kulturdezernentin Ina Hartwig Leben und Werk dieser Frau nach, deren Literatur von radikaler Subjektivität und großer Welthaltigkeit zugleich geprägt ist. Ingrid El Sigai liest, Moderation: Anita Djafari.

11 Uhr | kostenfrei

Livestream über YouTube, auch im Anschluss noch zu sehen: BücherFrauen Frankfurt

Präsentation | Das Deutsche Musikarchiv in Frankfurt am Main

Deutsches Musikarchiv - Ausschnitt Bild © PUNKTUM Alexander Schmidt

Das Deutsche Musikarchiv ist ein fester Bestandteil der Deutschen Nationalbibliothek. Hier werden alle in Deutschland erschienenen Noten und Tonträger gesammelt. In Leipzig gibt es eine beeindruckende Ausstellung, einen Speziallesesaal, historische Abspielgeräte und eine Hörkabine. Sie werden bei einem virtuellen Rundgang vorgestellt. Außerdem wird erklärt, wie man den gesamten Musikbestand in Frankfurt am Main nutzen kann: Zum Beispiel sind 500.000 Stunden digitalisierter Musik direkt abrufbar an den Computern in der Bibliothek.

kostenfrei

11 - 12 Uhr: GoTowebiar Deutsches Musikarchiv

13 - 14 Uhr: GoTowebiar Deutsches Musikarchiv

Sprechstunde | Blockflötendoktor

Hessen ist das Bundesland mit den meisten Blockflötenbaufirmen! In Zeiten von Corona haben viele Menschen ihre alte Blockflöte wiederentdeckt. Der Blockflötendoktor Joachim Kunath aus Fulda begutachtet Instrumente und gibt Tipps zur Pflege und zur Reparatur.

11 - 12 und 17 - 18 Uhr | kostenfrei (Spende erbeten)

Online-Kurs via Zoom: www.blockfloetensanatorium.de

Lesung | Tamara von Werthern: Adel auf dem Radel

Tamara von Werthern Bild © Jon Holloway

Privatdetektiv Philipp ermittelt wieder! Tamara von Werthern setzt ihre "Philipp"-Reihe fort, die in ihrer Heimatstadt Hofheim und Umgebung spielt. Es wird spannend!

11 - 12.30 Uhr | kostenfrei

Livestream via Eventbrite

Stadtspaziergang & Gesprächsrunde | INTERNATIONAL mit YLLY

Der Sänger YLLY Bild © Daniel Lisbona

Inspiriert und begleitet von der Single INTERNATIONAL des Musikers YLLY können Interessierte via Audioguide durch Dietzenbach reisen und die Stadt neu entdecken. Neben einem Interview mit dem Sänger selbst werden Orte vorgestellt und es kommen Menschen zu Wort, die ihre Geschichten und Impressionen teilen – rund um Identität, Heimat und Internationalität.

ab 14 Uhr | digitaler Stadtspaziergang

15 - 17 Uhr | virtuelle Diskussionsveranstaltung mit YLLY und weiteren Akteur*innen aus Politik und Stadtgesellschaft, Moderation Canan Topçu | Anmeldung erforderlich

alle Informationen unter: www.kreis-offenbach.de

Lesung | Mittelalterliche Literatur in Hessen

Ausschnitt Stadtchronik von Frankenberg, um 1500, Universitätsbibliothek Marburg Bild © Universitätsbibliothek Kassel, Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel, 4° Ms. Hass. 26, S. 36

Was haben irische Mönche im Frühmittelalter in Oberhessen zu suchen? Welche Streiche spielt Till Eulenspiegel in Marburg? Studierende und Lehrende verschiedener Universitäten arbeiten derzeit an einem Wegweiser durch die mittelalterliche Literatur Hessens. Entdecken Sie mit ihnen spannende Orte und Geschichten.

14 - 15 Uhr | kostenfrei

Teilnahme via BigBlueButton oder Telefon: www.uni-marburg.de

Lesung | Tobias Wilhelm: "Vom Graben und Wühlen"

Der Volkmarser Stadtschreiber und "Land in Sicht"-Stipendiat Tobias Wilhelm lädt ein zu einer Lesung seiner "Ballade vom Graben und Wühlen". Sie erzählt von der Freilegung der über 500 Jahre alten Schachtmikwe (jüdisches Ritualbad) im Gustav-Hüneberg-Haus in Volkmarsen - und von der Erinnerungsarbeit, die der Verein Rückblende - Gegen das Vergessen e.V. leistet.

14.30 Uhr | kostenfrei

via Zoom | Anmeldung erforderlich! www.rueckblende-volkmarsen.de

Gespräch | Vom Mystischen ins Menschliche - Schriftstellerin Paula Buber

Paula Buber, die Ehefrau des berühmten jüdischen Philosophen Martin Buber, eroberte sich unter dem Pseudonym Georg Munk ihr eigenes Genre als Schriftstellerin. Ihre frühen Erzählungen spiegeln die Sagen und mystischen Überlieferungen ihrer Kindheit im Bayerischen Wald. Im Gespräch und anhand von Textausschnitten und Beispielen aus Kunst und Kulturgeschichte zeichnen Manja Altenburg (Agentur für Jüdische Kultur) und Birgit Meurer (Martin-Buber-Haus Heppenheim) ihren Weg vom Mystischen zum Menschlichen nach.

kostenfrei

15 - 16 Uhr | Registierung erforderlich: www.iccj.org

Lesung und Lyrikwerkstatt | Affodille Blütenlese

David Holtgrave, Josua Lenz, Marius Eich und Merlin Ganzevoort vom Lyrikverein Affodille e.V. lassen in Kooperation mit der Alten Schule Rosenthal die Lyrikwerkstatt erstmals live und interaktiv mit Publikum tagen. Diskutieren Sie mit!

Videolesungen | kostenfrei: YouTube Kanal Affodille

ab 15 Uhr Lyrikwerkstatt | kostenfrei | Anmeldung erfolderlich: www.affodillenwiese.wordpress.com

Lesung | Trompete - eine Fanfare für die Literatur

Im Herbst 2020 erschien die finale Ausgabe der Lyrikzeitschrift "Trompete" in der Edition Michael Kellner. Sie ist dem 2019 verstorbenen Kasseler Dichter Peer Schröder gewidmet. Beiträge von Weggefährt*innen und Freund*innen erinnern an den Mitherausgeber. Michael Kellner, Theo Köppen und Harry Oberländer stellen die »Trompete 10 PS« vor.

15 - 16.30 Uhr | kostenfrei (Spende erbeten)

live-Stream via Zoom: www.literaturhaus-nordhessen.de

Lesung mit Musik | El Cid

Der Offenbacher Verlagsgründer Johann André verfasste 30 Opern, Balladen und Lieder. Ausgehend von der Arie seiner Oper "Die Infantin von Zamora" tragen Bassbariton Lukas Eder und Jens Barnieck am Klavier die spannende Geschichte des legendären spanischen Helden Rodrigo Díaz de Vivar, genannt "El Cid" vor.

16 – 17 Uhr | 10 €, zzgl. 1,83 € Bearbeitung Eventbrite

Livestream über Eventbrite: www.jensbarnieck.de

Chorprobe | Figuralchor Frankfurt

Die Pandemiezeit hat die Chorlandschaft vor große Herausforderungen gestellt. Chorproben wurden weitgehend untersagt und Konzerte mussten langfristig abgesagt werden. Doch der Figuralchor war kreativ und wechselte auf digitale Formate. Der Chor lädt zum Besuch einer öffentlichen Probe ein und der künstlerische Leiter, Paul Leonard Schäffer, berichtet über die Herausforderungen und Chancen dieser Zeit.

16 – 17 Uhr | kostenfrei

Livestream über Facebook: Figuralchor Frankfurt

Figuralchor Frankfurt Bild © Anna Meurer

Lesung | Bettina Weber: "Der Rosenmagier"

Die Frankfurter Autorin und Sängerin stellt in einer Lesung ihre Fantasy-Trilogie vor. Im Mittelpunkt steht der 14-jährige Pirino, der gegen seinen Willen als Novize im Wolkenschloss festgehalten wird und dort einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur kommt. Die Lesung wird durch Gesangseinlagen ergänzt.

16 - 17.30 Uhr | kostenfrei

Livestream via skype

ggf. Präsenzveranstaltung | Anmeldung erforderlich: www.cantate-net.de

Vortrag mit Musik | Musikalische "Nebenstunden" mit Knigge

1781 erscheinen in Frankfurt "sechs Sonaten für Clavecin" von Adolph Freiherr Knigge. Martin Bierwisch nimmt diese biografische Episode zum Ausgangspunkt seines Vortrags über das Musikleben der Stadt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dabei stehen der Musikalienhandel, das öffentliche Musikleben und die private Musikpflege im Zentrum. Der Vortrag wird mit musikalischen Präsentationen von Seulki Bae auf dem Cembalo begleitet, u.a. mit Sonaten von Knigge.

17 - 18 Uhr | kostenfrei

Live-Stream: www.telemann.info

Konzert | Talk Box von Rubow & Leicht

Skizze von Kamü: Rubow & Leicht während eines Konzerts Bild © Kamü

Das Frankfurter Musik-Duo Rubow & Leicht präsentiert im aktuellen Album Musik gewordene Literatur. Als Grundlage dienen Originalaufnahmen unterschiedlicher Autoren wie Theodor W. Adorno, Saša Stanišic oder Arno Frank, die mittels diverser elektronischer Gestaltungsparameter zu einem neuen Kontext verwoben werden.

ab 18 Uhr | kostenfrei

Video abrufbar bis 6. Juni: www.olirubow.de

Lesung mit Musik | Jutta Schütz: "Pedregal"

Die Darmstädter Autorin liest aus ihrem Roman, der in Hessen spielt und anderswo. Vulkanforscherin Vera erstarrt wie das Lavafeld, der Pedregal in Mexiko, wo sie aufgewachsen ist. Doch auch aus schwarzer, erkalteter Lava kann wieder neues Leben erwachsen. Musikalisch begleitet wird die Autorin vom Jazz-Pianisten Uli Partheil.

kostenfrei

live 18 - 19 Uhr: https://live.radiodarmstadt.de oder 7 Tage in der Mediathek von RadaR: www.radiodarmstadt.de



Musikvideo | Sommer in Frankfurt

Birdstalk Bild © Jonas Dornauf

Das Lied "Sommer in Frankfurt" ist ein Klassiker unter den Eigenkompositionen des Frankfurter Jazz-Chores Bird's Talk. Erleben Sie die Neuauflage des Stücks als Musikvideo: eine Verheißung auf den Sommer in Frankfurt.

19 – 19.30 Uhr | kostenfrei

Video: www.birdstalk.de

Wissenschaft live | Musik und Literatur gehen unter die Haut!

Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik öffnet virtuell die Türen seines ArtLabs und lädt dazu ein, das Forschungsfeld der empirischen Ästhetik kennenzulernen. Wissenschaftlerinnen präsentieren in unterhaltsamen Kurzvorträgen neueste Forschungsergebnisse rund um die Bedeutung der Musik, Kunst, Sprache und Literatur – und stellen sich Ihren Fragen.

19 - 20.30 Uhr | kostenfrei

Teilnahme via Zoom | Anmeldung erforderlich: www.ae.mpg.de

Lesung | Rainald Simon: "Unter Göttern und anderen"

Der Roman zeigt die immer vorhandene Mehrschichtigkeit unseres Bewusstseins. Auch in exaltierten Momenten der Verliebtheit beispielsweise ist alles vorher im Bewusstsein Aufgehobene untergründig gegenwärtig. Es ergibt sich ein nichtlinearer Strom des Erzählens, in dem Orte und Begebenheiten in Marburg und Frankfurt einen wichtigen Platz haben. Der Text erhielt den Nordhessischen Literaturpreis 2009.

19 - 20.30 Uhr | kostenfrei

Video via YouTube Kanal Rainald Simon

Diskussion | Goethe, der Orient und die Folgen

Ausschnitt Miniaturbild eines antiken Korans Bild © istockphoto_Yamko

Goethe hat nicht nur den Begriff "Welt-Literatur" geprägt, sondern sich Zeit seines Lebens auch mit dem Islam auseinandergesetzt. Der Islamwissenschaftler und Iranist Dr. Homayun Alam, der viel zum globalen und modernen Islam gearbeitet und publiziert hat, und die Übersetzerin Claudia Gehricke sprechen über den Islam, den Orient und die Entwicklungen und Missverständnisse seit Goethe.

19 - 20.45 Uhr | kostenfrei

Live-Stream: www.alondra-institute.com

Musikvideo | Es führt über den Main eine Brücke aus Stein

Historisches Foto Alte Brücke Frankfurt Bild © dpa

Generationen von Frankfurter Schulkindern haben das Lied auf die Alte Brücke gesungen. Chorsänger*innen der rund 60 Mitgliedschöre des Sängerkreises Frankfurt haben es gemeinsam aufgenommen und ein Video auf der Alten Brücke gedreht.

kostenfrei

Video via YouTube: www.saengerkreis-frankfurt.de

Neue Webseite | Literaturszene Hanau

Eine neue digitale Plattform präsentiert die Hanauer Autor*innen mit Vita, Bibliografie, Leseproben und Hörbeispielen und ist Anlaufstelle für Schreibinteressierte.

www.kulturforum-hanau.de

Lesung | Sagenhaft: Der Ritter von Rodenstein

Ritter von Rodenstein Collage Buchcover und Auszug aus Comic Bild © Albert Völkl; Olga Malkovskaja | Bearbeitung hr

Eine spannende und sagenumwobene Thematik wird mit dem Kinderbuch "Der weiße Rabe und der Ritter von Rodenstein" (illustriert Olga Malkovskaja) und der aktuellen Comic-Serie "Der Ritter von Rodenstein" (Zeichnungen von Albert Völkl) zu neuem Leben erweckt. Die Autoren Claus Fittschen und Karl-Heinz Mittenhuber lassen uns in die geheimnisvolle Welt der Rodensteinsagen eintauchen.

kostenfrei

Video: www.rodensteinmuseum.de

Multimediale Soirée | Friedrich Hölderlin

Saskia Schneider (Flöte & Programm), Hans-Peter Schupp (Lesung), Sabine Krams (Cello), Yukie Yamakata (Klavier) Bild © Blaue Blume e.V.

Der Verein "Die Blaue Blume" präsentiert Hölderlins Lebensgeschichte sowie Ausschnitte seiner Werke, ergänzt durch Musik seiner Zeitgenossen Franz Schubert und Robert Schumann. Mitwirkende: Saskia Schneider (Flöte & Programm), Hans-Peter Schupp (Lesung), Sabine Krams (Cello), Yukie Yamakata (Klavier).

kostenfrei

YouTube Kanal "Die blaue Blume Frankfurt"

Orgelpodcast | Bettina Strübel spielt Szymanowska

Die polnische Komponistin Maria Szymanowska stammt aus einer Familie bedeutender Frankisten, zurückgehend auf den "Offenbacher Messias" Jakob Joseph Frank (1726-1791), der vom Judentum zum Katholizismus übertrat und die letzten drei Jahre als Baron von Offenbach im Isenburger Schloss residierte. Bettina Strübel spielt das Menuett in a-moll aus “Six Menuets pour le Pianoforte”.

kostenfrei

Video: YouTube Kanal Mirjamgemeinde Offenbach

Spaziergang | Der junge Humboldt in Gießen

Alexander von Humboldt, 1807, Zeichnung von Frédéric Christophe de Houdetot Bild © Bibliothèque du Conseil d'État, Paris / gemeinfrei

Im September 1789 besuchten die jungen Studenten Steven Jan van Geuns und Alexander von Humboldt die Stadt Gießen, ihre Universität und dessen Botanischen Garten. Was sahen sie und von welcher Bedeutung waren Reisen in dieser Zeit? Dr. Marlies Obier (Literaturhistorikerin) und Holger Laake (Technischer Leiter des Botanischen Gartens der Justus-Liebig-Universität Gießen) laden zu einem literarischen und botanischen Spaziergang ein.

kostenfrei

Video: www.uni-giessen.de/ueber-uns/botanischer-garten

Lesung | Brina Stein: "Im Schatten des Turms"

Die Autorin liest Passagen aus ihrem Krimi "Mord im Schatten des Turms", einem Tanuskrimi: Rita wird nach einer Hüftoperation zur Behandlung in die Rehaklinik Eulenstein im Vordertaunus eingewiesen. Bereits in der ersten Woche verschwindet ihre Tischnachbarin Ariane spurlos.

Video: YouTube Kanal Niedernhausen Info

Lesung | Sven Görtz liest "Büchner für heute"

Hörbuchsprecher Sven Görtz nimmt Georg Büchner in den Blick und stellt kurze literarische Passagen aus seinem Werk in den Kontext unserer Zeit. Musikstücke von Johann Sebastian Bach bis Ludovico Einaudi, vorgetragen von Schüler*innen der Musikschule Lich e.V., umrahmen die Lesung.

kostenfrei

Video: YouTube

Hörbuchsprecher Sven Görtz Bild © Sven Görtz

Lesung mit Musik | Stefanie Gödeke: "Bräute des Mittags"

Der Familien und Gesellschaftsroman schildert den Ausbruch eines jungen Mädchens aus einer Frankfurter Familie mit Fluchten und Erfahrungen ins Rotlichtmilieu. Kontakte und Konflikte zwischen jugendlichen und elterlichen Liebespaaren bahnen sich an – auch in Hanau. Begleitet wird die Lesung von der Band Les Oldies (Wolfgang Schröder, Ralf Takke, Margitta Lange und Rainer Wertheim).

kostenfrei

Video: YouTube

Lesung mit Gespräch | Marion Poschmann: Literarische Naturerkundigungen

Die Schriftstellerin Marion Poschmann war 2019 die erste Stipendiatin des Vereins "Zwei Raben: Literatur in Oberhessen" und lebte und arbeitete zwei Monate im idyllisch an der Lahn gelegenen Otto-Ubbelohde-Haus in Lahntal-Goßfelden. Mit Kai Bremer (LZG) spricht sie über ihren Aufenthalt, stellt ihren dort entstandenen Essay vor und präsentiert Ausschnitte aus ihrem neuen Gedichtband "Nimbus".

kostenfrei

Video via WebEx: www.lz-giesse.de

Marion Poschmann Bild © Heike Steinweg

Lesung mit Musik | "Leuchtfeuer des Alltags"

Roman- und Drehbuchautor Jochen Etienne liest neue Kurzgeschichten. Pianist und Musikpädagoge Peter Damm spielt dazu kurze Klavierstücke, die während des Corona-Lockdowns 2020 entstanden. Eine Veranstaltung von KünstLich e.V.

kostenfrei

Video: Youtube

Lesung + Filmausschnitte | Austern für den Grafen

Barockszene Bild © Ralph M. Gorenflo

Sophie Gamier macht sich auf den Weg in die pittoreske Residenzstadt Weilburg an der Lahn. Mit im Gepäck hat sie ein Rätsel aus der Vergangenheit ihrer Familie von vor über 300 Jahren, von dem sie nicht weiß, ob sie es in Weilburg überhaupt lösen kann. Detailreich und profunde recherchiert, schafft es der Weilburger Autor Thomas Hemp in seinem Kriminalroman "Austern für den Grafen", uns auf eine geheimnisvolle Zeitreise ins Weilburger Barock einzuladen. 2021 wird das Buch im regionalen Fernsehsender Weilburg TV verfilmt, es sind Filmausschnitte zu sehen.

kostenfrei

Video: www.weilburg.info

Lesung | VillmaRRevolution

Das beschauliche Villmar an der Lahn birgt auf den zweiten Blick allerlei Revolutionäres: Da ist ein Mainzer Klubist und ein polemischer Kanzelredner, der Bildhauer Johann Peter Leonhard in der Schlacht von Waterloo und die Intellektuellenfamilie Ricker – Ursprung der gleichnamigen Gießener Buchhandlung. Die literarisch-revolutionäre Reise mit Dr. Bernold Feuerstein wird mit Orgelmusik begleitet.

kostenfrei

Video: YouTube Kanal St. Peter und Paul Villmar

Filmprojekt | Der Vogelsberg in rationellen und poetischen Sprachdokumenten

Fimprojekt der zk Film GbR aus Lauterbach in Zusammenarbeit mit Hohhaus-Museum, Hohhaus-Bibliothek und Evangelischem Dekanat Vogelsberg Bild © Eike Zimmermann

Anhand fein ausgewählter Schriftstücke erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Idee davon, in welche beeindruckender Weise Schriftdokumente durch die Landschaft geformt werden.

Video: www.hohaus.de

Lesung und Konzert | Auf Dichterspuren – literarisch musikalische Annäherungen

Der Autor Thomas Berger begibt sich auf Dichterspuren. Im Mittelpunkt seiner Annäherungen stehen die mit Hessen verbundenen Schriftsteller* innen Georg Büchner, Wilhelm Busch, Karoline von Günderrode, Friedrich Hölderlin und Ricarda Huch. Dazu spielt der brasilianische Sänger Dago Schelin (git., voc.) mit seinem Living Room Trio – Peter Herrmann (bass), Moritz Weissinger (dr) – traditionelle und moderne Lieder aus seinem Heimatland, aber auch Songs der Beatles und deutsche Volkslieder im Bossa-Nova-Gewand.

kostenfrei

Video via Zoom oder Youtube Kanal: www.edition-federleicht.de

Lesung | "Märchen ändere Dich!"

Jugendstil-Illustration zu dem Märchen Hänsel und Gretel Bild © Brüder Grimm-Haus und Museum Steinau

Die Märchen der Brüder Grimm erschienen zuerst im Jahr 1812 und wurden über viele Jahre hinweg immer wieder redaktionell bearbeitet. Wilhelm Grimm hat so den heute bekannten "Märchenton" geschaffen. Museumsleiter Burkhard Kling erklärt das anhand von "Hänsel und Gretel", Kurt Spielmann liest. Ein zweites Video nimmt uns in einem Gesprächskonzert mit nach Steinau, das Kindheitsparadies der Brüder Grimm. In der Katharinenkirche, in der einst der Großvater Grimm predigte, spielt Organist Werner Röhm moderne Märchenmelodien und Arrangements.

kostenfrei

Videos: www.brueder-grimm-haus.de

Video | Rundgang durchs Stoltze-Museum

Kuratorin Petra Breitkreuz stellt in einem digitalen Rundgang das Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse in der neuen Frankfurter Altstadt vor und gibt einen Einblick in die aktuelle Sonderausstellung, die die 125-jährige wechselvolle Geschichte des Denkmalbrunnens für Friedrich Stoltze aufzeigt.

kostenfrei

Video: www.frankfurter-sparkasse.de

Hörspiel | Softe Paläste

Felix Krakau (Ausschnitt aus Foto Ramune Pigagaite) Bild © Ramune Pigagaite

In seiner Zeit als "Land in Sicht"-Stipendiat des Hessischen Literaturrats in Friedewald schrieb Autor Felix Krakau ein Hörspiel, ein Coming-of-Age im historischen Gewand. Es nimmt uns mit zu "Wim III.", einer der "unbedeutendsten Erscheinungen in der langen Geschichte Friedewalds".

kostenfrei

Hörspiel und Kurzinterview: www.hessischer-literaturrat.de

Lesung mit Musik | Rhythmus der Worte - Rhythmus der Musik

Dalibor Marković Bild © picture-alliance/dpa

Dalibor Marković, Lautpoet aus Hessen und die Frankfurter Jazz-Band "gALLERstolzpÖTSCH" (Fabian Galler, Sebastian Stolz, Thorsten D. Pötsch) treffen zusammen und gehen dem Rhythmus nach.

kostenfrei

Video: www.horstbingel.de

Lesung | Loreley und die Irrwege der Rheinromantik

Silke Wustmann und Bernd Mader vom Förderverein Petrihaus laden unter dem Titel "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" zu einer literarischen Reise und zur Begegnung mit der berühmtesten Traumfigur der Rheinromantik ein - der Loreley.

kostenfrei

Audio-Podcast: www.petrihaus-frankfurt.de

Lesung und Orgelmusik | "Rot und Blau"

Christoph Wirges, Germanist und Autor und seit Jahren Mitglied der Darmstädter Textwerkstatt bei Kurt Drawert, liest fremde und eigene Texte, Prosa, Lyrik und Aphorismen. Andreas Weith, Organist der St. Leonhardskirche, kommentiert die Lesungen mit Orgelmusik Frankfurter Komponisten: Gerhard Müller-Hornbach, Violeta Dinescu, Paul Hindemith u.a.

kostenfrei

Video: YouTube Kanal Dompfarrei St. Batholomäus

Spaziergang | Weilburgs Geschichte und Kultur in der Literatur

Die Weilburger Altstadt ist Zeugnis tausendjähriger Geschichte – sie spiegelt sich in zahlreichen literarischen Werken. Bei einem virtuellen literarischen Spaziergang werden unter anderem das "Weilburger Testament", Armin Kuhnighs Erzählung "Heimführung der Braut", "Der Stadtpfeifer" und andere Novellen von Wilhelm Heinrich Riehl sowie Sagen und Legenden vorgestellt.

kostenfrei

Video: www.weilburgerforum.de

Filmpremiere | Immer wieder jetzt

Daniela Daub Bild © Miriam Spies

Daniela Daub ist poetisch unterwegs in den Bereichen Text, Jonglage und Theater im öffentlichen Raum. Unter anderem ist sie Host des Wiesbadener Poetry-Slams "SprachWerk Monta". In einer Filmpremiere können Sie ihre Lyrikperformance erleben.

kostenfrei

Video: www.kulturstaette-monta.de

Bitte achten Sie darauf, dieses pdf nicht direkt im Browser zu öffnen, sondern in einem PDF-Reader anzuschauen. Dadurch gelangen Sie an die Links zu den Veranstaltern.

Bei dem PDF handelt es sich um die gedruckte Version der Broschüre, die in Teilen nicht mehr aktuell ist. Bitte informieren Sie sich direkt auf den angegebenen Webseiten der Veranstalter, ob die Veranstaltungen wie angekündigt stattfinden können!

Radio mit hr2-Logo Bild © hr/Haubitz

hr2-kultur hat den „Tag für die Literatur und die Musik“ ins Leben gerufen und begleitet die Aktionen im Radio mit vielen Gesprächen, Berichten, Gedichten, Lesungen, Musik, Hörspielen und aktuellen Veranstaltungstipps.



Di., 25. Mai bis Mi., 2. Juni, 9.05 – 9.30 Uhr (Wdh. 14.30 Uhr)

Lesung | Unter dem Titel "Der fremde Ferdinand" haben Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz Ferdinand Grimm wiederentdeckt, gelesen von Matthias Bundschuh.



Di., 25.05.2021, 22 - 22.30 Uhr

Spätlese | mit Tobias Wilhelm und Felix Krakau, "Land in Sicht"-Stipendiaten



Mi., 26. Mai, 12.05 – 13 Uhr (Wdh. 23.04 Uhr)

Doppelkopf | Am Tisch mit Claus Netuschil., "Kunst-Süchtiger"



Do., 27. Mai 12.05 – 13 Uhr (Wdh. 23.04 Uhr)

Doppelkopf | Am Tisch mit Mario Derra, "Universal-Chaot"



Fr., 28. Mai 12.05 – 13 Uhr (Wdh. 23.04 Uhr)

Doppelkopf | Am Tisch mit Peter Brunner, "Büchnerhaus-Leiter"



Sa., 29. Mai, 12:04 Uhr

Literaturland Hessen | Auftakt zum "Tag für die Literatur und die Musik": Preisverleihung des Fotowettbewerbs "Mein Bild zum Buch"



Sa., 29. Mai, 15.04 - 18 Uhr

Musikland Hessen | Hessen macht Musik von Klassik bis Jazz



So., 30. Mai, 6.04 - 7.30 Uhr

Geistliche Musik | Musik von Graupner, Rinck, Telemann, Spohr und Hindemith



So., 30. Mai,12.04 - 13 Uhr

Literaturland Hessen | Wir sprechen mit engagierten Akteur*innen und geben Tipps für Kurzentschlossene



So., 30. Mai, 13.04 - 13 Uhr

Kaisers Klänge. Hessens klingende Literatur: Musikalische Entdeckungsreise mit Nils Kaiser



So., 30. Mai, 20.04 - 22 Uhr

Konzertsaal | Wiederentdeckt - Der Komponist Friedrich Gernsheim



So., 30. Mai, 22 - 22.50 Uhr

Hörspiel | Otto Heinrich Kühner: Verfluchtes Meer

Netzwerkprojekt

Literaturland Hessen und Musikland Hessen sind Netzwerkprojekte unter der Federführung von hr2-kultur, dem Kulturradio des Hessischen Rundfunks. Der Aktionstag wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit 40.000 Euro gefördert, Kooperationspartner sind der Hessische Literaturrat e.V., der Verein der Freunde und Förderer des Literaturlands Hessen und der Landesmusikrat Hessen e.V. Alle Präsenz-Veranstaltungen finden vorbehaltlich der am 30. Mai gültigen Bestimmungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie statt, es gelten die jeweiligen Hygienebestimmungen der Veranstalter.

Die Programmbroschüre können Sie auch kostenlos als gedruckte Version bestellen: per E-Mail unter literaturland@hr.de oder telefonisch beim Hörerservice des Hessischen Rundfunks: 069 15 55 100.