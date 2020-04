Der Buchladen am Freiheitsplatz in Hanau wird 100!

Es ist ein spannende Geschichte, auf die dieser Buchladen zurückblicken kann: Er feiert am 1. Mai nicht nur sein 100-jähriges Bestehen, sondern hat auch eine einzigartige Familientradion. Denn bislang wurde er von nur zwei Generationen geführt.

Gründer ist Otto Dausien, der 1920 im Alter von 22 Jahren in Halle an der Saale eine Buchhandlung eröffnete. Ein "Wandervogel", wie ihn sein Sohn Dieter beschreibt, mit Liebe zur Natur und ein Pazifist, der in der Jugendwegung aktiv war und den Askese und Freikörperkultur interessierten. Seine Buchhandlung nannte er "Neudeutsche Bücherstube".

Der Beginn: Die "Neudeutsche Bücherstube" Halle an der Saale Bild © Dieter Dausien | Buchhandlung am Freheitsplatz Hanau

Dem wachsenden Erfolg des Buchgeschäfts machte das nationalsozialistische System jedoch bald ein Ende. Dausien wollte sich der Zensur des Systems nicht unterwerfen und geriet wegen illegaler Bücher in Schwierigkeiten.

Auch die anschließenden Jahre in der Deutschen Demokratischen Republik waren nicht leicht. Otto Dausien wurde letztendlich enteignet, die Familie ging nach Westdeutschland und landete in Hanau. Der Laden hatte seinen Standort zunächst in der Frankfuter Fahrgasse, dann ab 1974 in Hanau selbst.

Nach dem unerwarteten Tod von Otto Dausien übernahm sein Sohn Dieter mit knapp 18 Jahren das Geschäft - und gab ihm sein Gesicht, das von der Alternativbewegung der 80er Jahre geprägt war: Friedensinitiative, Umweltschutz und die Not der Dritten Welt waren seine Themen.

1984 zog der Laden in das Gewerkschaftshaus am Freiheitsplatz 6. Heute, nach Sanierung, Vergrößerung und neuer Innenausstattung, ist der Buchladen nicht wurden wegen seiner fachlichen Kompetenz gefragt, sondern genießt auch den Ruf Hanaus "gemütlichstes Wohnzimmer" zu sein.

Julika Tillmanns hat mit Dieter Dausien über das Jubiläum gesprochen und von ihm einen Lesetipp bekommen.

