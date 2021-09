Wie geht politisches Sachbuch? Die Bücherinsel lädt den Westend Verlag nach Dieburg ein. Die Arbeit des Verlags mit Schwerpunkt auf dem politischen Sachbuch stellt der Verleger Markus Karsten zusammen mit dem Frankfurter Autoren Johannes Bröckers vor.

Johannes Bröckers und Markus Karsten bringen ihre aktuelle Publikationen "Der längste Krieg" von Emran Feroz und „Möge Allah dich in die tiefste Hölle schicken“ von Hassan Geuad mit, die sich dem Afghanistankrieg sowie einem mit unseren Grundwerten kompatiblen Islam widmen. hr2-Moderator Sebastian Schreiber führt das Gespräch.

Weitere Informationen Eintritt 10 Euro

Reservierung per Telefon unter: 06071 5107 | per E-Mail über info@buecherinsel.net | per WhatsApp über 0170 937205 Ende der weiteren Informationen

Hessische Verlage zu Gast bei hr2-Partnerbuchhandlungen

Die traditionsreiche Buchhandlung Bindernagel ist eine Gastgeberin unserer Veranstaltungsreihe, die in die hessische Verlagslandschaft einführt. Insgesamt sechs hr2-Partnerbuchhandlungen laden sechs hessische Verlage unterschiedlicher Genres ein, die ihnen besonders am Herzen liegen. Nach dem Bilderbuch in Friedberg, ist nun Musikliteratur in Wolfhagen Thema. Danach gibt es das politische Sachbuch in Dieburg, grafic novels in Fulda, das Flipbook in Darmstadt und schließlich Kunst und Lyrik in Groß-Gerau.