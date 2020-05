Der Fotowettbewerb geht in eine neue Runde. Fotografieren Sie Ihre Bilderwelt im Literaturland Hessen und gewinnen Sie! Es locken Preise im Wert von 7.000 Euro.

Der oder die Dichtende beim Schreiben, eine Szene zwischen Figuren oder ein Handlungsschauplatz - welche Bilder kommen Ihnen zu hessischer Literatur in den Sinn? Diesmal haben Sie den vollen Gestaltungsspielraum.

Technisch und thematisch freies Spiel

Entzündet sich Ihr Interesse an Frauenfiguren? Oder sind Sie von der Beschreibung eines öffentlichen Raums fasziniert? Fesselt Sie eine literarischen Utopie oder eher die Rolle eines einzelnen Gegenstands? Lieben Sie Reisebeschreibungen oder besondere Beziehungskonstellationen?

So unterschiedlich die Themen und Motive sein können, so groß ist auch Ihr Gestaltungsspielraum in der technischen Umsetzung. Sie können Ihr Foto inszenieren, collagieren, colorieren, spiegeln, verzerren und in jeder anderen Form nachbearbeiten. Alles ist erlaubt, solange das Foto einen Bezug zur hessischen Literatur aufweist.

Was ist hessisch?

Hessisch müssen weder Sie, Ihr Wohnort noch Ihre Kamera sein. Und auch das Fotomotiv muss nicht zwangsläufig aus dem hessischen Raum stammen. Hessisch muss der Literaturbezug sein.

Und was ist hessische Literatur? Der hessische Einfluss auf das Werk ist entscheidender als der Geburtsort des Schreibenden. Nicht nur das Werk von Goethe ist hessisch, sondern auch das von Robert Gernhardt - selbst dann, wenn es in Weimar geschrieben wurde oder von der Toscana handelt.

Und natürlich können Sie auch einem Werk ein Gesicht geben, das selbst einen Hessenbezug aufweist. Spielt die Geschichte in Hessen, liebt ihre Hauptfigur Ahle Wurscht oder ist sie Eintracht-Frankfurt-Fan? Willkommen im Literaturland Hessen!

Einen Überblick über zeitgenössische hessische Autor*innen bietet übrigens der Hessische Literaturrat in seinem Autorenverzeichnis.

ZUR EINREICHUNG

Sie können Ihren Beitrag - bis zu drei Einzelbilder - auf zwei Wegen einreichen: per E-Mail oder per Post.

Mit der Einreichung akzeptieren Sie diese Teilnahmebedingungen.

Per E-Mail

Schicken Sie uns die Bilder im jpg-Format - gerne mit 4 bis 20 MB und IPTC-Metadaten - und den ausgefüllten Teilnahmeschein per E-Mail an literaturland@hr.de , Betreff: Fotowettbewerb. Bitte schicken Sie pro Bild eine E-Mail!

Download Download zum Download hr2-Literaturland Hessen Fotowettbewerb 2020 - Teilnahmeschein [Download ] Ende des Downloads

Per Post

Oder schicken Sie uns die Fotos - ebenfalls mit ausgefülltem Teilnahmeschein - per Post an



hr2-kultur / Literaturland Hessen

60222 Frankfurt

Denken Sie in jedem Fall daran, den literarischen Hessenbezug kurz zu erläutern – zum Beispiel mit einem Zitat oder einer Quellenangabe. Teilnahmeberechtigt sind sowohl Hobbyfotografen als auch Profis. Schulklassen oder andere Projektgruppen können ebenfalls an unserem Fotowettbewerb teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall über eine volljährige Person (z.B. den bzw. die Klassenlehrer*in).

Einsendeschluss ist der 25. November 2020.

Der Wettbewerb

Der Fotowettbewerb im Literaturland Hessen wird von hr2-kultur, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Photokontor Kittel gemeinsam veranstaltet. Die FAZIT-Stiftung und die Sparda-Bank Hessen eG stiften Preise im Wert von insgesamt 7.000 Euro.

Folgende Preise werden vergeben:

1. Preis: 3.000 Euro

2. Preis: 1.500 Euro

3. Preis: 500 Euro

"Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen": 2.000 Euro

Die Wettbewerbsentscheidung wird von einer Jury getroffen. Für den "Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen" trifft die Jury eine Vorauswahl, die sie dem allgemeinen Publikum auf der Internetseite des Wettbewerbs zur Wahl stellt.

Ausgewählte Fotos werden im Internet präsentiert, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt, als Exponate einer Ausstellung gezeigt und möglicherweise auch als Kalenderblätter im nächsten Literaturland Hessen-Kalender veröffentlicht.

Partner*innen und Fördernde

Der Fotowettbewerb ist Teil des Netzwerkprojekts Literaturland Hessen von hr2-kultur, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Hessischen Literaturrat e.V. . Veranstalter des Fotowettbewerbs sind hr2-kultur, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das Photokontor Kittel . Die drei Jury-Preise im Wert von 5000 Euro werden von der FAZIT-Stiftung zur Verfügung gestellt. Der Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen e.G . ist mit 2000 Euro dotiert. Weitere Kooperationspartnerin des Wettbewerbs ist die Firma Brieke .

Sendung: hr2-kultur, Kulturszene Hessen, 30.5.2020, 17:10 Uhr