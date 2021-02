Wir haben nach Ihrem Bild zum Buch im Literaturland Hessen gefragt. Aus den ausgesprochen zahlreichen Einreichungen bei unserem Fotowettbewerb hat die Jury 30 Bilder für den Publikumspreis nominiert. Jetzt sind Sie gefragt!

Für den Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen hat die Jury eine Vorauswahl getroffen. Entscheiden Sie mit und wählen Sie Ihre drei Favoriten! Die Abstimmung endet am 7. April.

Die Sieger werden am 8. April bekanntgegeben.

Preisverleihung und Ausstellungseröffnung

Die besten Bilder des Wettbewerbs werden vom 30. Mai bis zum 15. Juli 2021 im Haus am Dom in Frankfurt am Main ausgestellt. Die Ausstellungseröffnung und die öffentliche Preisverleihung mit Lesung findet am Samstag, den 29. Mai, um 17:30 Uhr statt.

Weitere Informationen Haus am Dom Katholische Akademie Rabanus Maurus

Domplatz 3

60311 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Die Preise des Wettbewerbs

Folgende Preise werden vergeben:

1. Preis: 3.000 Euro

2. Preis: 1.500 Euro

3. Preis: 500 Euro

"Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen": 2.000 Euro

Ausgewählte Fotos werden im Internet präsentiert, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt, als Exponate einer Ausstellung gezeigt und möglicherweise auch als Kalenderblätter im nächsten Literaturland-Hessen-Kalender veröffentlicht.

Kontakt

hr2-kultur / Literaturland Hessen

60222 Frankfurt

Telefon: 069/155-4960

E-Mail: literaturland@hr.de

Die Jury

Florian Balke - Frankfurter Allgemeinen Zeitung,

Werner D’Inka - Laudator des Wettbewerbs,

Gerd Kittel - Photokontor Kittel,

Christoph Lippok - Sparda-Bank Hessen eG,

Heike Oehlschlägel - hr2-kultur,

Madelyn Rittner - Hessischen Literaturrat e.V.,

Dr. Lisa Straßberger - Katholische Akademie Rabanus Maurus

Elisabeth Volck-Duffy - Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Veranstalter und Partner

Der Fotowettbewerb ist Teil des Netzwerkprojekts Literaturland Hessen von hr2-kultur, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Hessischen Literaturrat e.V . Veranstalter des Fotowettbewerbs sind hr2-kultur, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das Photokontor Kittel . Die drei Jury-Preise im Wert von 5000 Euro werden von der FAZIT-Stiftung zur Verfügung gestellt. Der Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen e.G. ist mit 2000 Euro dotiert. Weitere Kooperationspartner des Wettbewerbs sind die Katholische Akademie Rabanus Maurus, in deren Räumlichkeiten im Haus am Dom die Preisverleihung und die Ausstellung ausgerichtet werden, sowie die Firma Brieke .