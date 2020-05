Welche Bilder kommen Ihnen zu hessischer Literatur in den Sinn? hr2-kultur veranstaltet gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Photokontor Kittel den Fotowettbewerb im Literaturland Hessen. Beteiligen können sich sowohl Hobbyfotografen und Profis als auch Schulklassen und Projektgruppen. Einreichung ist bis zum 25. November 2020.

Wir suchen Ihr Bild zum Buch im Literaturland Hessen!

Der Autor beim Schreiben, eine Szene zwischen Figuren oder ein Handlungsschauplatz - welche Bilder kommen Ihnen zu hessischer Literatur in den Sinn? So unterschiedlich die Themen und Motive sein können, so groß ist Ihr Gestaltungsspielraum in der technischen Umsetzung. Sie können Ihr Foto inszenieren, collagieren und in jeder anderen Form nachbearbeiten.

Alles ist erlaubt, solange es einen Bezug zur hessischen Literatur aufweist. Für weitere Anregungen empfehlen wir Ihnen das Autorenverzeichnis des Hessischen Literaturrats. Es führt viele zeitgenössische Schriftsteller mit Hessenbezug.

Bis zu drei Einzelbilder können Sie uns zuschicken. Vergessen Sie dabei nicht, den jeweiligen literarischen Bezug kurz zu nennen, zum Beispiel in Form eines Zitats oder einer Quellen-angabe. Dann haben Sie die Chance, in unserem Wettbewerb einen Preis zu gewinnen.

Es werden 4 Preise im Wert von insgesamt 7.000,– Euro vergeben. Ausgewählte Fotos werden darüber hinaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt, als Exponat einer Ausstellung gezeigt, auf den Internetseiten der Veranstalter*innen und Partner*innen präsentiert und möglicherweise in einem nichtkommerziellen Jahreskalender des Literaturlands Hessen veröffentlicht. Bitte beachten Sie dazu den Abschnitt „Nutzungsrechte“.

Teilnahme

An dem Wettbewerb, der von hr2-kultur / Literaturland Hessen und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgeschrieben wird, können alle teilnehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch Schulklassen oder Projektgruppen können sich an unserem Fotowettbewerb beteiligen. Die Anmeldung erfolgt in jedem Fall über eine volljährige Person (z.B. Klassenlehrer*in).

Jede*r Teilnehmende darf bis zu 3 Einzelbilder einreichen. Die Bilder müssen einen eindeutigen Bezug zu hessischer Literatur aufweisen.

Die Fotos reichen Sie uns bitte direkt per Mail oder über eine Sharing-Plattform zum Download ein - möglichst im jpg-Format (gerne mit 4-20 MB). Alternativ können Sie uns die Bilder auch als Foto-Abzug bzw. Digital-Print in einem Format nicht größer als 20 x 30 cm oder auf einer CD per Post zuschicken. Unikate oder Originale dürfen nicht zum Wettbewerb eingereicht werden (siehe Haftung).

Mitarbeiter*innen des Hessischen Rundfunks, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Sparda-Bank Hessen sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen.

Teilnahmeschein

Zusammen mit den Wettbewerbsfotos ist ein vollständig ausgefüllter Teilnahmeschein einzureichen, ansonsten werden die Bilder nicht zum Wettbewerb zugelassen. Dieser ist zum Herunterladen auf www.hr2.de/literaturland [PDF - 176kb] zu finden.

Auf Wunsch schicken wir Ihnen den Teilnahmeschein auch gerne zu.

Abgabetermin / Einsendeschluss

Die Wettbewerbsfotos müssen bis spätestens 25. November 2020 / 24:00 Uhr bei dieser Adresse eingegangen sein:

Hessischer Rundfunk hr2-kultur / Literaturland Hessen 60222 Frankfurt



E-Mail: literaturland@hr.de

Kennwort: Fotowettbewerb



Maßgebend ist nicht der Poststempel oder das Absendedatum, sondern der Zeitpunkt des Eingangs der Wettbewerbsfotos beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt.

Jury

Die Wettbewerbsentscheidung wird von einer unabhängigen Jury getroffen. Diese wird aus Vertreter*innen des Hessischen Rundfunks, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Sparda-Bank Hessen und weiteren Partner*innen bestehen. Eingereichte Fotos werden im Hinblick auf ihre ästhetische Qualität, ihre Originalität sowie ihren hessischen Literaturbezug bewertet. Die Entscheidungen der Jury sind bindend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Preise

Die FAZIT-STIFTUN G stellt Preise im Wert von insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung. Des Weiteren wird ein „Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen “ in Höhe von € 2.000 als Sonderpreis des Publikums vergeben. Dazu wird die Jury dem allgemeinen Publikum eine Auswahl eingereichter Arbeiten auf der Internetseite des Wettbewerbs für das Voting bereit stellen.

Folgende Preise werden vergeben:

1. Preis: 3.000 Euro

2. Preis: 1.500 Euro

3. Preis: 500 Euro

Publikumspreis der Sparda-Bank Hessen: 2.000 Euro

Die Preisverleihung erfolgt am Samstag 29. Mai 2021 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung anlässlich des achten hessenweiten „Tags für die Literatur“.