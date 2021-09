Wie geht Kunst und Lyrik? Die hr2-Partnerbuchhandlung Calliebe lädt den gutleut verlag nach Groß-Gerau ein. Die Arbeit des Kunst- und Lyrikverlags stellt der Verleger und Herausgeber Michael Wagener zusammen mit dem Frankfurter Autor Yevgeniy Breyger vor.

Yevgeniy Breyger und Michael Wagener bringen ihre aktuelle Neuerscheinung "nichts – manifeste und poeme" mit, die sich der verstorbenen Frankfurter Künstlerin Eva Köstner widmet und in der reihe "staben" des gutleut verlags erscheint. hr2-Moderatorin Bianca Schwarz führt das Gespräch.

Weitere Informationen Die Veranstaltung der Buchhandlung Calliebe findet im Stadtmuseum Groß-Gerau statt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro. Ende der weiteren Informationen

Hessische Verlage zu Gast bei hr2-Partnerbuchhandlungen

Die engagierte Buchhandlung Calliebe ist eine Gastgeberin unserer Veranstaltungsreihe, die in die hessische Verlagslandschaft einführt. Sechs hr2-Partnerbuchhandlungen laden sechs hessische Verlage unterschiedlicher Genres ein, die ihnen besonders am Herzen liegen. Nach dem Bilderbuch in Friedberg, der Musikliteratur in Wolfhagen, dem politischen Sachbuch in Dieburg, grafic novels in Fulda und dem Foto-flipbooks in Darmstadt beschließt Kunst und Lyrik in Groß-Gerau die Veranstaltungsreihe.