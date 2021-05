Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Mechthild Grabner.

Annika List, 1997 in Lauterbach geboren, studiert Deutsch und Lebensgestaltung-Ethik-Religion auf Lehramt an der Universität Potsdam. Ihre Kurzgeschichten wurden bereits sechsmal beim OVAG-Jugend-Literaturpreis ausgezeichnet und in den Siegeranthologien veröffentlicht. 2017 war sie Preisträgerin beim Clue Writing Kurzgeschichten-Wettbewerb und 2018 schon einmal Preisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen.