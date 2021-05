"Selbstportrait mit Hand auf der Brust (1923)" – "Schlafende (1928, zerstört)" – "In meinem Atelier (1928)" - Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Hannah Bröder.

Johanna Hühn: 1995 in Berlin geboren, studiert im Master Politische Theorie in Frankfurt am Main. Sie ist Teil des Literaturkollektivs HbF und von „das ad hoc-Lyrikkollektiv“. 2020 war sie Stipendiatin von „index Freiraum“ in Zürich. Veröffentlichungen hatte sie in „BELLA triste“, mosaik, „Das Narr“ und im Rahmen der Online-Residenz entreLíneas.mistral des Goethe Instituts Chile.