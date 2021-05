"Mittag" – "leises Leben" – "Konflikt": Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Leon Häder.

Levin Blochberger: 1997 in Schleiz geboren und in Lückenmühle aufgewachsen, studiert seit 2016 Rechtswissenschaft an der Universität Leipzig. Er hat Veröffentlichungen im Rahmen der Internationalen Thüringer PoetryFilmTage 2020 – „The Art of Videohaiku“ und in der Zeitschrift „oda – Ort der Augen" (01/2021).