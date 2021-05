Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Vanessa Bärtsch.

Lina Thiede: 1996 in Weilburg geboren und in Gießen aufgewachsen, studiert im Master Theorien und Praktiken professionellen Schreibens in Köln. 2017 hatte sie ihre erste Veröffentlichung mit dem E-Book „Verbanntes Herz“. Sie wirkte vielfältig in der Kurzgeschichtenreihe „Natalies Sinfonie“ beim Campusradio bonnFM mit und gründete 2019 das Literaturblatt „Handjob“ als Mitherausgeberin. 2020 folgte ihr Roman „Homo Femininus“. Fünfmal wurde sie bereits mit dem Jugendliteraturpreis der OVAG und zweimal vom Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen ausgezeichnet.