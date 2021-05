Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Katharina Kurschat.

Mirjam Wittig: 1996 in Darmstadt geboren und aufgewachsen, hat Philosophie, Kulturreflexion und kulturelle Praxis in Witten/Herdecke studiert. In Hildesheim arbeitete sie als Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift „BELLA triste“ und in künstlerischer Leitung des PROSANOVA-Festivals 2020. Neben Lyrik und Essays schreibt sie überwiegend Prosa, hat einige Literatur-Stipendien erhalten und bisher in Zeitschriften sowie Anthologien veröffentlicht. Ihr Debütroman „An der Grasnarbe“ erscheint im Frühjahr 2022 im Suhrkamp Verlag.