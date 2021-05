Ein Beitrag für den hr2-Literaturpreis 2021. Gelesen von Sarah Grunert.

Tina Neumann, 2002 geboren, ist Schülerin der 12. Klasse am Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz. Sie wurde in vielen Schreibwettbewerben für Schüler*innen und Nachwuchsautor*innen ausgezeichnet und war 2020 schon einmal Hauptpreisträgerin des Jungen Literaturforums Hessen-Thüringen.