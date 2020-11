hr2-kultur hat neue Wegbegleiterinnen im Programm: die hr2-Partnerbuchhandlungen. 30 Buchhandlungen aus ganz Hessen wurden dafür ausgewählt. Als echte Expert*innen stellen die Buchhändler*innen künftig wöchentlich aktuelle Lieblingsbücher im Programm von hr2-kultur vor.

Das Projekt in Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. ist im Herbst 2020 in die erste Runde gegangen. Bewerben konnten sich alle inhabergeführten Buchhandlungen in Hessen. Für zunächst zwei Jahre wurden 30 von ihnen ausgewählt. Mit der Partnerschaft möchte der Hessische Rundfunk Akteur*innen aus dem Literaturland Hessen eine Plattform bieten.

Buchtipps

Wer kann besser über die Welt der Literatur berichten als die Menschen, die tagtäglich Bücher empfehlen? Die Buchändler*innen stellen in hr2-kultur Bücher vor, die sie besonders beeindruckt haben. Das können aktuelle Sachbücher, Biografien, Gedichtbände oder natürlich Romane sein. Die persönlichen Buchtipps sind immer freitags gegen 8:40 Uhr in "hr2 Am Morgen" und online im hr2-Podcast-Channel "Neue Bücher" zu hören.

Veranstaltungen

Eine Veranstaltungsreihe zum Auftakt führt in die hessische Verlagslandschaft. hr2-Partnerbuchhandlungen laden dafür Verlage ganz unterschiedlicher Genres ein: In den öffentlichen Gesprächen geht es ums Bilderbuch, um Lyrik und das politische Sachbuch, um Grafik Novels, Foto-Flip-Books und Musikliteratur. Aktuelle Termine werden im hr2-Event-Kalender [interner Link] veröffentlicht.