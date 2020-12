Back to Future - Blick in die Zukunft mit Saskia Hennig von Lange

Eigentlich wollten sich die Schüler*innen aus der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt mit der Schriftstellerin Saskia Hennig von Lange im Museum für Kommunikation verabreden und mit ihr durch die Ausstellung "Back to Future" gestreift sein. Jetzt hat Saskia Hennig von Lange selbst eine Kamera in die Hand genommen und einen Film in gedreht – so können wir mit ihr einen Blick in die Zukunft der werfen.

Link zur Ausstellung