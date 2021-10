Jüdisches Museum, Frankfurt

Ein Museum ohne Mauern. Das Jüdische Museum ist ein aktives Museum, in dem jüdisches Leben heute eine große Rolle spielt. Hier wird die Vielfalt jüdischer Kulturen in Geschichte und Gegenwart sichtbar und erfahrbar.

Bertha-Pappenheim-Platz 1

60311 Frankfurt am Main



Tel: + 49 (0) 69 212 35000



Do: 10:00 bis 21:00 Uhr

Di, Mi, Fr, Sa, So: 10:00 bis 18:00 Uhr



Dienstags öffnen wir die Dauerausstellung für Schulklassen schon um 9 Uhr.



Das Jüdische Museum macht 800 Jahre jüdische Kulturgeschichte in Frankfurt und Region erlebbar. Zu diesem Zweck sammelt, bewahrt und erforscht es Kulturgüter und Zeugnisse jüdischen Lebens in Frankfurt. Mit seinen kunst- und kulturhistorischen Ausstellungen, Bildungsprogrammen und digitalen Angeboten sowie seiner Freude an experimentellen Formaten möchte das Jüdische Museum Frankfurt ein Museum ohne Mauern sein. Die jüdische Erfahrung von Diskriminierung und Gewalt wie auch des Ringens um Gleichberechtigung und soziale Teilhabe ist von unverminderter Aktualität. Museum Judengasse und Rothschild-Palais, sind zwei wichtige Standorte des Jüdischen Museums für die jüdische Stadtgeschichte. Sie unterstreichen die Bedeutung Frankfurts als eines der Zentren jüdischen Lebens in Europa vom Mittelalter bis zur Vernichtung in der Schoa.