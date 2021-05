Back to Future - Blick in die Zukunft mit Saskia Hennig von Lange [Videoseite]

Wie sieht die Zukunft aus und was erwartet uns dort? Ist die Zukunft beeinflussbar? Die Schriftstellerin Saskia Henning hat uns die Ausstellung "Back to Future" im Museum für Kommunikation gezeigt. Mit ihr haben wir Ideen für unsere eigenen Storys entwickelt. Wir haben geschrieben, Sounds zusammengesucht und das alles zu einer Sound- Geschichte verbunden.

Wir, die Klasse 9a der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt, sind eine Klasse bestehend aus ganz verschiedenen Charakteren. Doch wir halten trotzdem zusammen und sind begeistert Neues zu entdecken und zu erfahren.

Wir wollen einen Einblick in die Welt der Visionen, also Vorstellungen und Träume, bekommen. Woher kommen sie? Was machen sie mit uns? Und inwiefern besteht unser heutiger Lebensstil aus ihnen? Welche Ideen damaliger Denker und Wissenschaftler ist eine Fiktion geblieben und was ist zur Realität geworden?

Back to Future - Hört unsere Geschichten von der Begegnung mit der Zukunft:

Audiobeitrag Audio "Hyperloop" von der Jonathan-Gruppe [Audioseite] Audio Hyperloop - Zeichnung von Havin Bild © Havin Alimoglu Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio "Hyperloop" von der Daud-Gruppe [Audioseite] Audio Bahnhof Hyperloop Bild © Mia / Dürerschule Weiterstadt Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio "Planet" von Laura [Audioseite] Audio Tierchen mit QR-Code Bild © Dürerschule Weiterstadt Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio "Planetenerkundung" von der Bethel-Gruppe [Audioseite] Audio Planetenerkundung mit Gehirn Bild © Bethel A. / Dürerschule Weiterstadt Ende des Audiobeitrags