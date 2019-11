Wir, die Klasse 7c, wollen Georg Büchner besser kennenlernen. Warum ist er überhaupt so berühmt? Wofür hat er gekämpft? Wovon träumte er? Was würde er zu manchen Dingen sagen, wenn er heute noch leben würde? Bei einem Besuch im Büchnerhaus hoffen wir erste Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Mit dem Slam-Poeten Dalibor Marković wollen wir Texte erarbeiten, die z.B. das Thema Gleichheit, das Büchner so wichtig war, thematisieren.