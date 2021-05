Eigentlich wollten wir nach Frankfurt kommen, das Goethehaus besuchen, Goethe und Dalibor Marković kennenlernen. Corona-STOP. Wir haben eigene Slam-Poetry geschrieben, Dalibor hat sie für uns in Goethes Zimmern aufgesagt, also performt.

Wir haben Dalibor zum ersten Mal gesehen und unsere eigenen Texte zum ersten Mal gehört.

Danach haben wir Dalibor mehrmals in online-Meetings getroffen. Im März 2020 konnte uns Dalibor endlich in Runkel besuchen, mit Corona-Test, Maske und Aufnahmegerät. Gemeinsam mit ihm haben wir ein paar unserer Texte gesprochen. THERE WILL ALWAYS BE HOPE!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "There will always be hope" von Luka Jung [Audioseite] Audio Bild © Denise Eisenhut Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Ich bin und du bist" von Till Zeibig [Audioseite] Audio Bild © Denise Eisenhut Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Die Hoffnung" von Mara Leibrandt [Audioseite] Audio Bild © Denise Eisenhut Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Das Leben und seine Schicksale" von Doreen Hartmann [Audioseite] Audio Bild © Denise Eisenhut Ende des Audiobeitrags