Mit Poetry-Slam Corona entfliehen? Im März 2020, kurz vor dem ersten Lockdown hatten wir, die 9b der Johannisbergschule, unseren ersten Workshop mit der Poetin Dominique Macri im Tropengewächshaus in Witzenhausen, das zur Uni-Kassel gehört.

Wohin wird die Reise gehen?

Slam-Poetin Dominique Macri Bild © Marina Hethke

Zitat „

Neue Wege wagen

Unterwegs-Sein

Richtig und falsch hinter sich lassen

Neugierde wecken

Sich durch Pflanzen inspirieren lassen

Jede Entscheidung ist richtig!“ Zitat von Dominique Macri Zitat Ende

Bild © Marina Hethke

Jeder darf zu Beginn das Tropengewächshaus auf eigene Faust erkunden, durch die fünf verschiedenen Klimazonen schlendern, die üppigen Pflanzenwelt aufnehmen und sich dann für eine Pflanze entscheiden, die jeweils besonders reizvoll erscheint - interessant, schön, faszinierend, prachtvoll oder auch abstoßend. Unsere Impressionen sind ganz unterschiedlich: Wir tauchen ein in eine andere Welt. Ruhe. Schönheit. Eleganz. Vielfalt. Wir entdecken Alltägliches. Kaffee, Kakao, Bananen und Palmen. Was haben sie zu erzählen?

Oase zum Denken Bild © Marina Hethke

In 60 Sekunden zum Gedicht, zu einer wundersamen Geschichte

Mit Dominique Macri sammeln wir Wörter, die uns in den Sinn kommen. Sie werden eingesammelt und dann schreiben wir los ohne Denken oder Korrektur. Ein imaginärer Topf hilft uns, eine Form zu wählen: Reisebericht, Überzeugungsrede, Gedicht, Fabel, Grabrede, Loblied .10 Minuten Zeit bleibt, um einen ersten Text inmitten der Pflanzen zu verfassen, Grünzeug inspiriert. Und dann sind wir unser erstes Publikum: Bananeninterview, Abschiedsbrief, Traum, Tagebucheintrag, innerer Monolog eines Aussteigers und vieles mehr. Vielfältige Texte entstehen in kürzester Zeit und wir tauchen in die unglaublichen Geschichten ein.

Hier geht die Reise los! Einige unsere Texte haben wir vertont. Hört unsere wundersamen und abenteuerlichen Geschichten. Großes Kino für die Ohren!

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Der Käfig" von Josha [Audioseite] Audio Bild © Loris Fechner Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Der Käptn" von Finn [Audioseite] Audio Bild © Fleurie Feldmann Ende des Audiobeitrags

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found "Schicksalsreise" von Juliana [Audioseite] Audio Bild © Juliana Diedrichs Ende des Audiobeitrags