Die Gewinnerin des LiBeraturpreises 2020 steht fest: Lina Atfah. Sie ist die erste Autorin, die den LiBeraturpreis für einen Gedichtband erhält. Und die erste, die in Deutschland lebt.

Sie flüchtete 2014 aus Syrien und lebt heute in Herne. Lina Atfah Sie erhält ein Preisgeld von 3.000 €. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober in Frankfurt statt.

Lina Atfah wurde 1989 in Syrien geboren und studierte in Damaskus arabische Literatur. 2006 wurde sie beschuldigt, Gotteslästerung begangen und den Staat beleidigt zu haben. Nach mehreren Drohungen der Sicherheitsbehörden erhielt sie 2014 die Erlaubnis, das Land zu verlassen und kam über den Libanon nach Deutschland. Heute lebt sie in Herne in Nordrhein-Westfalen.

Lyrik, aus dem Arabischen von Suleman Taufiq u.v.a.

Vorwort von Nino Haratischwili

152 Seiten

Pendragon Verlag 2019

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Kick Off Veranstaltung im Haus am Dom in Frankfurt nicht stattfinden. Stattdessen stellte Weltempfänger-Jurorin und Literaturkritikerin Claudia Kramatschek das Buchin einem Online-Video vor: „Was bedeutet es, aus der Heimat und der Muttersprache geworfen zu sein? Nicht zuletzt auf diese Frage gibt der Band auf so intensive wie hochkomplexe Weise Auskunft.“

Der LiBeraturpreis wurde ermöglicht durch das Dezernat für Kultur und Wissenschaft sowie das Frauenreferat der Stadt Frankfurt. Das Kick Off fand in Kooperation mit dem Haus am Dom Frankfurt, dem Literaturhaus Berlin und hr2-kultur statt.