Werden Sie hr2-Partnerbuchhandlung! Wir suchen zum 1. Juni 2020 Buchhandlungen, die eng mit uns in den Austausch treten wollen.

Wir bieten:

Auftrittsmöglichkeiten für Buchhändler*innen im Programm von hr2‑kultur

Regelmäßige Informationen über literarische Programmvorhaben

Jährliche Netzwerktreffen sowie exklusive Angebote und Führungen im Hessischen Rundfunk

Ein Marketingpaket

Gemeinsame Veranstaltungen in den Buchhandlungen.

Wir suchen:

30 engagierte, inhabergeführte Buchhandlungen aus ganz Hessen mit einem breiten belletristischen Sortiment.

Bitte schreiben Sie uns kurz, was Sie an der Partnerschaft mit hr2-kultur interessiert, was Sie sich von uns wünschen und was Sie in die Partnerschaft einbringen möchten. Eine kurze Vorstellung Ihrer Buchhandlung und Ihres Teams würde uns freuen!

Die Partnerschaft wird zunächst auf zwei Jahre geschlossen und kann danach verlängert werden. Die Auswahl treffen Vertreter des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. und von hr2-kultur.

Für Rückfragen stehen Ihnen unter dieser Adresse oder unter der Rufnummer 069-155-3784 Julika Tillmanns und Niklas Vogel zur Verfügung. Die Ansprechpartnerin im Börsenverein ist Andrea Wolf.