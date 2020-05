Online-Literaturtagung: Liebe in Zeiten der Romantik

Zwanzig Jahre dauerte die Ehe von Bettina und Achim von Armin und war doch keineswegs nur romantisch: Bettina zog in Berlin sieben Kinder groß, während Achim in Wiepersdorf das geerbte Gut bewirtschaftete und – gelegentlich – schrieb. Der meist getrennten Lebensführung verdanken wir einen Briefwechsel, in dem Alltagssorgen genau wie Liebesschwüre ihren Ausdruck fanden.

Bettina und Achim von Armin stehen bei der diesjährigen Pfingstakademie der Evangelischen Akademie Hofgeismar auf dem Programm in der Reihe der Literaturtagung "Kreative Paare".

Neben Impulsvorträgen von Dr. Heidi Gidion und Andrea Stenzel werden ausgewählte Briefe des Paares gemeinsam gelesen und besprochen. Diese Briefe waren Überbrückung und Bindemittel angesichts der häufigen räumlichen Trennung des Paares.