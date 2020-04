Sieben Autorinnen und Autoren aus dem Literaturland Hessen stellen bei dem Video-Online-Projekt "Lesen im Lockdown" ihre Neuerscheinungen vor.

Jasmin Schreiber liest aus ihrem Debutroman "Marianengraben", mit dem sie prompt auf der Bestsellerliste gelandet ist und Dalibor Markovic lässt uns am Schreibprozess seines neuen Romans teilhaben. Safiye Can liest Liebesgedichte, Leif Randt aus "Allegro Pastell", Frank Witzel aus "Inniger Schiffbruch", Saskia Hennig von Lange aus "Hier beginnt der Wald" und Nele Pollatschek aus "Dear Oxbridge".

Leif Randt

Der Autor begibt sich direkt an den Schauplatz seines neuen Romans: die Wiesen von Maintal. Hier liest er aus "Allegro Pastell" - eine Liebesgeschichte für das 21. Jahrhundert.

Safiye Can

"Lest mehr Gedichte!" fordert die Safiye Can. Sie hat selbst sich mit dem Schreiben ihren Platz in der Welt erobert. "Rose und Nachtigall" war ihr erster Gedichtband, jetzt ist er in Neuauflage erschienen.

Dalibor Marković

Ein Slampoet schreibt seinen ersten Roman "Trauer Towers" und lässt uns teilhaben. Er liest eine Nebenhandlung, es geht um Astrid und Frau Lemming. Eine Szene im Kleingarten.

Frank Witzel

In "Inniger Schiffbruch" hat der Autor einen Albtraum, der ihn nicht loslässt. Ein Rhinozeros taucht auf. Dieses dickhäutige Tier katapultiert ihn zurück in die eigene Kindheit. Langsam beginnt er zu verstehen. Frank Witzel erzählt davon, wie die eigenen Eltern zu Fremden werden.

Saskia Hennig von Lange

Ein Mann kommt in "Hier beginnt der Wald" vom Weg ab. Seine Freundin ist schwanger, doch er zweifelt, plagt sich mit den Erinnerungen an seine eigene Kindheit. Eigentlich soll er nur einen Lastwagen voll Umzugsgut in eine andere Stadt bringen, doch was harmlos beginnt, entwickelt sich bald zu einer dramatischen Flucht.

Nele Pollatschek

Wer oder was ist eigentlich "Oxbridge"? Und wie kommt man von "Oxbridge" zum "Brexit"? Nele Pollatschek hat einen wütenden Liebesbrief an England geschrieben. Sie schimpft und analysiert die Machteliten der Insel. Was bedeutet das, wenn sich Bildung, politischer Einfluss und Reichtum an zwei Eliteunis ballt?