In den Hügeln des Vogelsbergs versteckt sich ein kleines "gallisches Dorf": In Freienseen hat man noch Träume. Hier fahren noch Trecker und blöken die Schafe, es gibt eine Dorfschule und seit einiger Zeit wieder einen Laden: "Wo man geboren ist, soll man auch gut sterben können", davon ist Ulf Häbel, der ehemalige Dorfpfarrer, überzeugt. hr2-kultur begibt sich "Raus aufs Land".

Seit Jahren ist Ulf Häbel der "gute Hirte" des soziokulturellen Projekts "Dorfschmiede Freienseen". Er arbeitet unermüdlich, hart und ehrenamtlich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Freienseen gegen den demographischen Wandel und für die Zukunft, für das gelungene Altwerden in ihrem Dorf, das zwar seit 1972 zu Laubach gehört, sich aber große Eigenständigkeit bewahrt.

In einem renovierten Bauernhausensemble gegenüber der Kirche, das 2015 eröffnet wurde, laufen alle Fäden zusammen: Unter einem Dach gibt es hier den Dorfladen, eine Tagespflege, Wohnungen für alte Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, hausärztliche Versorgung und viele Freizeitangebote – von der Kultur-AG bis zur Sitztanzgruppe.

Die Frankfurter Hörspielautorin und Musikerin Ina Werse-Wiskott hat die Freienseener im Sommer und Herbst 2019 immer wieder besucht. In vielen Gesprächen und Begegnungen hat sie herausgefunden, was den 800 Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern Mut macht, wie sie ihr Dorfleben im Inneren zusammenhalten und welche Hoffnungen sie haben.

Ihre Hörcollage bringt viele Stimmen und Klänge aus dem Zentrum des Dorfes zusammen. Anzuhören ist das akustische Dorfporträt jetzt in hr2-kultur – und natürlich auch live vor Ort: Beim Wintermarkt in Freienseen gibt es am 6. Dezember um 18 Uhr ein "Pre-Listening" mit musikalischer Begleitung.

Dass es sich auf dem Land nicht nur wunderbar leben lässt, sondern dass hier auch kulturell jede Menge los ist – das zeigt hr2-kultur mit seinem Projekt "Literaturland Hessen: Raus aufs Land". Die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst geförderte Initiative hat in den vergangenen Monaten nicht nur das akustische Dorfporträt in Freienseen angestoßen, sondern auch viele Autor*innen porträtiert, die in Hessen ländlich leben, literarische und kulturelle Ausflugstipps zusammengetragen und im Erzähl-Projekt "Odenwälder Köpfe" unterschiedliche Generationen miteinander ins Gespräch gebracht.

Das Online-Portal "Raus aufs Land" lädt jetzt zur Entdeckungsreise ein: Hier stellen wir Kulturinitiativen vor, besuchen Dichterhäuser und Museen, sprechen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und geben Tipps, wie eine Reise "raus aufs Land" zu einer Reise voller Überraschungen wird.