Im 1900 Jahrhundert spannten sich von Witzenhausen Fäden in die ganze Welt. Die Stadtgeschichte ist eng mit der deutschen Kolonialgeschichte verbunden.

1898 wurde hier die erste private "Deutsche Kolonialschule" gegründet, an der Landwirte als Siedler für die ehemaligen Deutschen Kolonien ausgebildet wurden. Zwei Jahre später wurden die ersten Absolventen in die Deutschen Kolonien entsendet. Die Schule existierte bis 1944. Heutiger Rechtsnachfolger ist das Deutsche Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft (Ditsl). Auf dem Gelände eines ehemaligen Klosters, auf dem die ehemalige Kolonialschule untergebracht war, studieren heute Student*innen aus aller Welt "Ökologische Landwirtschaft". Der in Witzenhausen angesiedelte Fachbereich der Universität Kassel gilt weltweit als bedeutendes Zentrum des ökologischen Landbaus.

Teilnehmer*innen des Partizipativen-Video-Workshops von Pamela Ngwenya Bild © hr2 | Christiane Kreiner

Welche Rolle spielt das koloniale Erbe heute für die Student*innen und die Bürger+innen der Stadt? In Mehrgenerationen- Workshops nähern sich die Bürger*innen und Student*innen Witzenhausens ihrer Stadtgeschichte, und tauschen sich aus über die koloniale Vergangenheit, die Auswirkungen für die Gegenwart, über Globalisierung und Heimat. Zielgruppe sind unter anderem Studierende, insbesondere die internationalen Studierenden in der Stadt, Senior*innen, engagierte und interessierte Universitätsmitarbeiter*innen, Geflüchtete, ältere Kulturinteressierte und junge Stadtbewohner, all jene, die sich künstlerisch mit den Themen Kolonialgeschichte und globaler Gerechtigkeit auseinandersetzen wollen.

In einem Videoworkshop haben Student*innen, ehemalige Student*innen, die in den 70er und 80er Jahren als Entwicklungshelfer tätig waren, und andere Interessierte sich auf dem Geländes des Deutschen Instituts für Tropische und Subtropische Landwirtschaft auf Spurensuche nach der kolonialen Vergangenheit begeben.