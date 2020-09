Studenten beim "Postkolonialen Stadtrundgang" in Witzenhausen

Studenten beim "Postkolonialen Stadtrundgang" in Witzenhausen Bild © Anja Jahn

Seit dem 19. Jahrhundert spannen sich von Witzenhausen aus Fäden in die ganze Welt. 1898 wurde hier die erste private "Deutsche Kolonialschule" gegründet und junge Landwirte als Siedler für die ehemaligen deutschen Kolonien ausgebildet. Heute studieren hier junge Menschen aus aller Welt am Fachbereich "Ökologische Agrarwissenschaften.

In workshops von literaturland /hr2-kultur haben sich Bürger*innen und Studentinnen mit der Vergangenheit ihrer Stadt auseinander gesetzt und Bruchstücke aus der Vergangenheit wieder in die Gegenwart geholt.

Geschichte sichtbar machen in einem Projekt mit Bürgern: Workshops, Online-Reportage und eine Radiosendung

Welche Geschichten gibt es zu erzählen im Zusammenleben von Menschen aus aller Welt: Von Studierenden, Entwicklungshelfern, von alteingesessenen Witzenhäusern? Aus vielen verschiedenen persönlichen Perspektiven haben wir die Geschichte Witzenhausens sichtbar gemacht und daraus eine Online-Reportage für den Hessischen Rundfunk gestaltet.

Perspektivenwechsel Witzenhausen und sein koloniales Erbe Gut ausgebildete Landwirte, entsendet in die ganze Welt für die Ausbeutung deutscher Kolonien: Wie gehen die Menschen in Witzenhausen heute damit um? Zum Multimedia-Special

Mehr Stimmen und Geschichten von Bürger*innen und Student*innen sind in einer einstündigen Radiosendung "Perspektiven wechseln: Witzenhausen und sein koloniales Erbe" zu hören.

Der Beginn

Teilnehmer*innen des Partizipativen-Video-Workshops von Pamela Ngwenya Bild © hr2 | Christiane Kreiner

Zwischen Dezember 2019 und Juni 2002 haben sich 15 Menschen im Alter zwischen 25 und 80 Jahren, Student*innen und ehemalige Studierenden, die in den 1970er und 1980er Jahren als Entwicklungshelfer tätig waren, und andere Witzenhäuser Bürger auf Spurensuche begeben.

In Workshops im Stadtraum Witzenhausen wurden von der Gruppe in Impuls-Vorträgen und Diskussionen die Stadtgeschichte und ihre Verwicklung mit der deutschen Kolonialgeschichte hinterfragt, aber auch kreative Schreibprozesse in Gang gesetzt, sich persönlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Fäden spinnen Bild © Johnny Ibraimo

Mit dabei waren die Poetin Dominique Macri, der Stadtarchivar Matthias Roeper, ehemalige Studierende und die Initiatoren des Stadtrundgangs „witzenhausen postkolonial“, Expert*innen vom Deutschen Institut für tropische und subtropische Forschung, dem DITSL sowie hr2-Redakteurin Christiane Kreiner.

„Perspektiven wechseln. Witzenhausen erzählt Geschichte(n) ist ein Projekt von hr2-kultur in Kooperation mit der Stadt Witzenhausen, der Universität Kassel, dem Deutschen Institut für tropische und subtropische Forschung DITSL GmbH, dem Hochschulverband Witzenhausen e.V., dem Arbeitskreis Eine Welt e.V. und der studentischen Initiative „witzenhausen postkolonial“. Das Projekt wird im Rahmen von „Literaturland Hessen: Raus aufs Land“vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert.

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 20.09.2020, 12:04 Uhr.

Wiederholung am 26.09.2020, 18:04 Uhr.