Die Bibliothek des Deutschen Instituts für Tropische und Subtropische Landwirtschaft (DITSL) beherbergt nicht nur Fachbücher für Agrarstudenten, sondern ist auch eine Quelle für Historiker. Denn dieses Archiv erzählt ein Stück hessischer Kolonialgeschichte.

1898 wurde hier die erste und einzige deutsche Kolonialschule gegründet, in der Landwirte ausgebildet wurden. Der Gründer war der evangelische Theologe Ernst Albert Fabarius. Mit seiner "Kolonialpädagogik" wollte er Siedler mit praktischem Wissen für die damals vom Deutschen Reich besetzten Gebiete, die Kolonien in Afrika, ausbilden.

In der Bibliothek finden sich Publikationen aus mehr als 100 Jahren. Denn heute werden in Witzenhausen internationale Studierende der Universität Kassel ausgebildet. "Ökologische Landwirtschaft" heißt der Bachelor-Studiengang. Und auch die Studierenden von heute nutzen die Bibliothek, die pittoresk in einer Kapelle untergebracht ist.



Weitere Informationen

Kolonialkritischer Stadtrundgang

Wer sich der kolonialen Vergangenheit Witzenhausens kritisch nähern möchte, der begibt sich am besten mit den Studierenden der Uni Kassel auf den postkolonialen Stadtrundgang.Der Rundgang startet auf dem Gelände des heutigen Fachbereichs 11 in der Steinstr. 19, vor dem Haupteingang des alten Klostergebäudes, welches ehemals der Deutschen Kolonialschule (DKS) als Ausbildungsstätte diente . Der postkoloniale Stadtrunddang ermöglicht es den Teilnehmenden, eigene Bilder vom Umgang mit der Kolonialgeschichte zu hinterfragen und den Blick für die Zusammenhänge mit einer globalisierten Gegenwart neu zu schärfen.



Mehr Informationen: stadtrundgang@riseup.net

Buchtipps:

Raus Rein. Texte und Comics zur Geschichte der ehemaligen Kolonialschule in Witzenhausen

Hg. von Marion Hulverscheidt und Hendrik Dorgathen

Texte und Zeichnungen der Comic-Klasse Kassel

178 Seiten, avant-verlag 2016

Wie man auf humorvolle Art dem traurigen Kapitel deutscher Kolonialgeschichte begegnen kann? Studierende der Kunsthochschule Kassel haben sich in die Bibliothek begeben, in den Archiven gewühlt und einen Comic daraus gemacht.

Karsten Linne: Von Witzenhausen in die Welt. Ausbildung und Arbeit von Tropenlandwirten 1898 bis 1971

526 Seiten, Wallstein Verlag 2018



Auf ganz andere Art hat Karsten Linne die Geschichte der ehemaligen Kolonialschule ergründet. "Von Witzenhausen in die Welt" heißt sein 500 Seiten starkes Buch, das die Geschichte der Ausbildung und Arbeit von Tropenlandwirten erzählt. Gearbeitet hat der Autor dafür mit den Schülerakten der ehemaligen Kolonialschule, die im Archiv der DITSL-Bibliothek aufgehoben sind.