Erzählen ist eine Kunst und hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. Das SpardaErzählfestival feiert alljährlich diese Erzählkunst. In diesem Jahr online bei hr2-kultur.

Jeweils im Herbst verwandelt sich Kassel für einige Tage in die Hauptstadt der mündlichen Erzählkunst und öffnet ihre Türen für all jene, die es lieben, Geschichten erzählt zu bekommen.

Dieses Jahr ist alles anders. Das Motto "Zuhause" war lange vor Corona für das diesjährige Festival gewählt. Niemand konnte ahnen, wie aktuell das Zuhause-Sein in diesem Jahr werden würde. Schweren Herzens bleiben nun die Türen der Spardabank-Filiale in Kassel in der Friedrich-Ebert-Straße für das Festival zu. Aber: Das Festival findet trotzdem statt!

Der Podcast für Erwachsene: "Zuhause - Geschichten frei erzählt" Eine Gemeinschaftsproduktion von hr2-kultur und dem 16. SpardaErzählfestival.

hr2-kultur hat die Erzähler*innen des diesjährigen Festivals zu sich ins Studio eingeladen und bietet die Geschichten kostenlos als Podcast an - über diesen Weg kommen sie zu Ihnen nach Hause oder wo immer Sie gemütlich in die vielfältige Welt der mündlichen Erzählkunst eintauchen mögen. Freuen Sie sich auf 29 Geschichten vom Zuhause-Sein und Zuhause-Fühlen, vom Weggehen und vom Wiederkommen: spannend, nachdenklich, frech, skurril, heiter und betörend - wie immer frei erzählt von national und international renommierten Erzählkünstler*innen: Diesmal mit Katharina Ritter, Chris Rogers, Kathleen Rappolt, Rainer Mensing und Gudrun Rathke.



Katharina Ritter

Sie war schon immer eine Geschichtenerzählerin, lange bevor sie lesen lernte, hat sie ganze Bücher wiedergegeben. Katharina Ritter arbeitete als Produktionsleiterin in einer Münchner Filmproduktion, lernte nebenbei Pantomime und Schauspiel und gab ihren Job schließlich auf, um das Erzählen zu ihrem Beruf zu machen. Sie erzählt Kindern und Erwachsenen von Vancouver bis Borneo, in Andelsbuch, Zurzach, Berlin oder München.

Chris Rogers

Vielen ist er als Komiker und Jongleur auf Mittelalter- und Weihnachtsmärkten bekannt, aber er ist weit mehr als ein Straßenkünstler. Denn Chris Rogers hat - wie er selbst schreibt - über dreihundertfünfzig Geschichten im Kopf. Er zog als Kind häufig innerhalb Englands um, ein "Leben auf Rädern". Seine Rastlosigkeit führte ihn in die verschiedensten Berufe und Länder. Momentan hat er sich in einem kleinen Betrieb außerhalb Berlins angesiedelt, wo er Geschichten erzählt und Workshops in Schulen gibt.

Kathleen Rappolt

Zu ihrem Erzähl-Schatz gehören Märchen aus aller Welt, so aus Afrika, England, Irland, Norwegen und NahOst, aber auch Geschichten aus Ovids Metamorphosen sowie griechische Mythen. Kathleen Rappolt tritt nicht nur als Erzählerin auf, sondern macht auch Theater für Kinder, gibt Workshops und ist seit 2013 als Storytellerin im Projekt ErzählZeit engagiert.

Rainer Mensing

Er hat erst einmal zugehört und sich Geschichten erzählen lassen – von seinen Eltern, der Nachbarin, dem Heimatkundelehrer oder einem Offizier auf einem großen Passagierschiff. Heute erzählt Rainer Mensing selbst gerne. Zu seinem Repertoire gehören neben klassischen Märchen und Mythen auch zeitgenössische Geschichten und solche, die er selbst geschrieben hat.

Gudrun Rathke

Geschichten machen uns neugierig auf das Leben und all die Geschichten, die noch erzählt werden wollen – sagt Gudrun Rathke. Geboren und aufgewachsen ist sie in Kärnten, heute lebt sie in Hessen. Gudrun Rathke ist professionelle Erzählerin und am liebsten zu Fuß mit ihrer Kiepe unterwegs. Landauf landab zieht sie Menschen jeden Alters in den Bann von Märchen, Sagen und Geschichten.

