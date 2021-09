Mit seinen Kolumnen lässt Andreas Eikenroth den Tag für die Leser des Gießener Anzeigers gerne mit seinem besonderen Blick auf die Dinge beginnen. Seit vielen Jahren liefert er in seinen Miniaturen pointierte Alltäglichkeiten, Erstaunliches aus Mittelhessen samt Umland und eine Menge humorvollen Stuss.

Ob zu den Kneipen, die Goethe weiland abgeklappert haben muß oder über "Gabionen-Gabi" und den Doppelstabmattenzaun, ob zu Überlebenshilfen beim Kochen und Bier trinken, zu allem gibt es eine Antwort. Oder zumindest eine Meinung.

Andreas Eikenroth ist in der Region hauptsächlich mit den Wanderführern der Reihe "Warte, ich komme mit..." , die er zusammen mit Katrina Friese verfasst, bekannt. Zudem zeichnet er Graphic Novels, unter anderm über Georg Büchners Werke "Woyzeck" und "Lenz". Zudem schreibt er für Zeitungen und Zeitschriften wie "mare", "The Heritage Post" und den "Gießener Anzeiger". Die Quintessenz daraus, die seltsamsten, lustigsten, um-die Ecke-gedachtesten Kolumnen werden in seinem Buch "Stadt, Land, Stuss" zusammen kommen. Vorab liest der Gießener Autor querbeet über Teenager-Hühner, australische Zwiebeln, seltsame Aussprachen und andere Eigenarten aus dem Mittelhessischen Kosmos.