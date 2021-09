Zum 25-jährigen Jubiläum führen die Mitglieder des Literaturzirkels im Kunstverein Bad Vilbel in Goethes Musikzimmer und in seine erste Klavierstunde, begleiten Clara Schumann ins Hoch’sche Konservatorium, treffen Paul Hindemith mit seinem Freund Carl Zuckmayer und erzählen vom ersten deutschen Sängerfest 1838 in Frankfurt.

Mit Herbert Heckmann erleben wir ein Wagnerkonzert und begeben uns auf Spuren von Elvis Presley. Das Programm steht unter der Leitung von Doris Illian und wird musikalisch von Waltraut Bartl am Piano begleitet.

Weitere Informationen Eintritt: 7 Euro, 5 Euro erm. € 5,00.

Die Tickets sind im Kartenbüro erhältlich. Ende der weiteren Informationen

Eine Veranstaltung des Kunstverein Bad Vilbel e.V. in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Bad Vilbel.

Die Veranstaltung war ürprünglich am 30. Mai zum "Tag für die Literatur und die Musik" geplant.