Bei diesem besonderen Rundgang erfahren Sie viel Spannendes und Interessantes zu Goethes Zeit in Wetzlar.

Das Praktikum am Reichskammergericht brachte den jungen Goethe im Sommer 1772 in die Stadt an der Lahn. Hier lernte er die junge Charlotte Buff kennen und lieben. Seine Erlebnisse inspirierten ihn zu seinem ersten großen literarischen Erfolg, dem Briefroman "Die Leiden des jungen Werthers".



Den Abschluss der Stadtführung bildet ein Orgelspiel im Wetzlarer Dom mit Werken von Bach und Mendelssohn Bartholdy.

Weitere Informationen Stadtführung auf Goethes Spuren (1,5 Stunden) mit anschließendem Orgelspiel (0,5 Stunden) mit Werke von Mendelsohn und Bach

Eintrittspreis: 6 € | 3 € ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte



Buchbar über Tourist-Information Wetzlar , Telefon: 06441 99-7755 oder www.wetzlar.de/tourismus/planen-und-buchen/oeffentlichefuehrungen.php



Eine Veranstaltung der Tourist-Information Wetzlar in Kooperation mit Joachim Eichhorn, Kirchenmusikdirektor a.D. Ende der weiteren Informationen

Die Veranstaltung wurde ursprünglich für den Aktionstag "Ein Tag für die Literatur und die Kultur" am 30. Mai 2021 geplant.