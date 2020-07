Seit Corona in Deutschland auftrat, kämpft das Land nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen Verschwörungstheorien und Fake News, die allgegenwärtig zu sein scheinen. Gerade in Krisenzeiten boomen Verschwörungsmythen, da sie Komplexität reduzieren und für ein abstraktes Problem greifbare Lösungen anbieten.

"Das Coronavirus wurde bewusst von Bill Gates in die Welt gesetzt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen". Oder: "Die Covid-19-Infektion existiert gar nicht", wenn aber doch, dann schützt ein Alu-Helm vor dem Virus. In sozialen Medien nehmen diese und andere Verschwörungstheorien rasant an Fahrt auf.

Um den wilden Verschwörungstheorien entgegenzutreten, hat das autoren-café in der Werkstatt Kassel e.V. einen kleinen Preis ausgeschrieben. Machen Sie mit! Aus den Einreichungen wird die schönste Verschwörungssatire prämiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zusätzlich wird das autoren-café 10-15 Zusendungen auf den Werkstatt-Säulen im Außenbereich öffentlich präsentieren.