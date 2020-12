Jan Seghers’ Marthaler-Romane und deren Verfilmungen haben ein Millionenpublikum erreicht. Nun liest der Autor erstmals aus "Der Solist", dem am Tag dieser Veranstaltung erscheinenden Auftaktband seiner neuen Reihe um den eigensinnigen Frankfurter Ermittler Neuhaus.

Dieser stößt zur neu gegründeten Berliner "Sondereinheit Terrorabwehr", die in einer Baracke auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof residiert. Neuhaus ist ein erfahrener Ermittler, doch die Berliner Kollegen begegnen ihm mit Skepsis. Nur die junge Deutschtürkin Suna-Marie kooperiert mit ihm. Da erschüttert eine Serie von Morden die Hauptstadt. Das erste Opfer: ein jüdischer Aktivist, das zweite eine muslimische Anwältin, weitere folgen. Was verbindet die Fälle? Neuhaus, der Solist, macht sich auf die Suche. In dem Moloch Berlin, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, kämpft er allein. Fast allein.

Das Gespräch mit Jan Seghers führt Alf Mentzer.

Eine Kooperation mit dem Rowohlt Verlag, der Deutschen Nationalbibliothek und dem Literaturhaus Frankfurt.

Weitere Informationen Streamingtickets 5 Euro

Beim Kauf eines Streaming-Tickets erhalten Sie den Log-In-Link sowie den Zugangscode; damit können Sie der Live-Veranstaltung zu Hause am Bildschirm folgen

Mit gültigem Streaming-Ticket kann die Veranstaltung bis 70 Stunden nach Veranstaltungsbeginn nachgesehen werden. Der Zugangscode ist für eine dreimalige Nutzung gültig.

Der Ticketkauf ist bis 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn möglich. Ende der weiteren Informationen

Saaltickets sind aufgrund der aktuellen Lage vorerst nicht erhältlich. Ggf. werden diese zu einem spätere Zeitpunkt noch in den Verkauf gegeben.

Weitere Informationen Jan Seghers: Der Solist

Rowohlt, geb. Ausgabe 20,- Euro

Erscheinungstermin: 26.01.2021 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, Literaturland Hessen,31.1.2021, 12:04 Uhr,

Wiederholung am 6.2.2021, 18:04 Uhr.