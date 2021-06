Wir drehen die Zeit um 140 Jahre zurück: Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben es möglich gemacht, dass Frankfurt ein schmuckes neues Opernhaus erhält – die heutige Alte Oper. Vom Aufstieg des Frankfurter Bürgertums und seinem Engagement für die Kultur der Stadt erzählt die zweite Ausgabe des neuen Formats "Salon Frankfurt".

In Texten und Tönen wird sie greifbar, die damalige Begeisterung der Frankfurter für ihr neues kulturelles Wahrzeichen, dem sogar ein Bauunternehmer der Stadt ein kleines Denkmal setzte – in Gestalt eines mit viel Liebe zum Detail gestalteten papiernen Miniaturtheaters. Auf dem Programm des Salons die Einweihungsmusik von 1880: Arien, Duette und Ensembles aus "Don Giovanni", am Klavier begleitet.

Foto: Haustheater der Familie Wolf, von 1895