Den Adler trägt Frankfurt seit etlichen Jahrhunderten stolz im Wappen – und im Fußballstadion ist sogar ein leibhaftiger Vertreter seiner Art als Maskottchen am Start. Dass sich hinter dem "Adler" aber auch ein Erfolgsmodell "Made in Frankfurt" verbirgt, beleuchtet der "Salon Frankfurt" in seiner dritten Ausgabe.

Mit dem Adler 7 stellten die im Gallusviertel angesiedelten Adler Fahrradwerke 1901 ein Schreibmaschinenmodell vor, das schnell zum Verkaufsschlager wurde. In Texten und musikalischen Beiträgen, die sich mit Mechanik und Motorik befassen, wird ein markantes Kapitel Stadtgeschichte aufgerollt.

Foto: Schreibmaschine Adler 7, 1924-25