Pünktlich zur Traubenlese im Rheingau gibt es eine besondere "WeinLese", das Rheingau Literatur Festival. In den einmaligen Kulturstätten des Rheingaus, ausgewählte Kelterhallen, Weingütern, Burgen und Schlössern, hält jedes Jahr Ende September die Literatur Einzug.

Im Mittelpunkt jeder Veranstaltung steht der Dialog mit den Schriftstellern, die aus ihren aktuellen Werken Kostproben geben. Die Zuhören*innen können so intensiv in die vorgestellten Werke einsteigen, erfahren mehr über die Hintergründe und verstehen Zusammenhänge. Traditionell werden die Lesungen durch Literarische Weinwanderungen ergänzt.

Weitere Informationen Bei den Veranstaltungen des Rheingau Literatur Festivals ist keine Online-Registrierung vorab notwendig. Stattdessen werden Sie die Möglichkeit haben, sich vor Ort zu registrieren.

Mehr Informationen zum Programm, Veranstaltungsorten und Tickets unter: www.rheingau-musik-festival.de Ende der weiteren Informationen

Mit dabei sind der Frankfurter Autor Jan Seghers ("Der Solist"), Iris Wolff ("Die Unschärfe der Welt“"), Sven Plöger ("Zieht euch warm an, es wird heiß!"), Jenny Erpenbeck ("Kairos"), Carsten Henn ("Der Buchspazierer"), Joachim Gauck ("Toleranz - einfach schwer"), Dmitrij Kapitelman ("Eine Formalie in Kiew") und Ulrike Almut Sandig ("Monster wie wir").

Den Höhepunkt des Festivals bildet die Vergabe des Rheingau Literatur Preises am 18. September, in diesem Jahr an Judith Hermann. Die Autorin erzählt in ihrem neuen Roman "Daheim" von einem Aufbruch: Eine alte Welt geht verloren und eine neue entsteht.