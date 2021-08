Vom 5. bis 11. September sind die Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, renommierte Künstlerinnen und Künstler und deren Arbeiten kennenzulernen - im Rahmen von Lesungen, einem Konzert, Tanztheater oder in Filmvorführungen.

"Ein Festival soll mehr sein als seine einzelnen Veranstaltungen. Das macht den Reiz aus, etwas Ganzes zu schaffen, das dennoch vielfältig ist" - so erläutert der Schweizer Autor Peter Stamm seine Arbeit am Konzept für die 22. Wiesbadener Literaturtage. Es ist ein Programm entstanden, das als verbindendes Thema die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft behandelt.

Weitere Informationen Die Tickets gibt es unter anderem über die Tourist Information am Marktplatz 1, Tel.: 0611/1729-930 sowie über den Veranstaltungskalender des Literaturhauses Villa Clementine . Zudem können online Tickets für die Live-Streams der Lesungen erworben werden.

Mehr Informationen zum Programm, Veranstaltungsorten und Tickets unter: www.wiesbaden.de Ende der weiteren Informationen

Den Auftakt des Festivals gestalten die Pianistin Simone Keller und die Komponistin Lara Stanić im Museum Wiesbaden. Klavier trifft hier auf elektronische Klänge, neueste Stücke durchweht der Geist alter Musik.

Peter Stamm ist selbst am darauffolgenden Tag in einer Lesung seines aktuellen Romans "Das Archiv der Gefühle" zu erleben. Weitere Gäste sind u.a. der aus dem Irak stammenden Schweizer Filmemacher Samir ("Iraqi Odyssey" und "Baghdad in my Shadow"), die Autorin Judith Kuckart ("Wahl der Waffen", "Kein Sturm, nur Wetter"), die Lyrikerin Daniela Danz und der Lyriker Thilo Krause sowie Judith Hermann ("Daheim").