Für ihren ebenso poetischen wie engagierten Text "Laubwerk" erhält Marion Poschmann in diesem Jahr den WORTMELDUNGEN-Literaturpreis der Crespo Foundation.

Die Preisverleihung findet dem Preisträgerinnentext "Laubwerk" (Verbrecher Verlag ) entsprechend – als Open-Air-Veranstaltung unter Bäumen statt.

27.06.2021 | 11 Uhr

Garten der Villa Cahn (Gästehaus der Goethe-Universität)

Frauenlobstraße 1, 60487 Frankfurt am Main

Im Rahmen der Preisverleihung durch die Crespo Foundation wird Preisträgerin Marion Poschmann aus ihrem prämierten Text lesen, Christine Lötscher (Juryvorsitzende) hält die Laudatio.

In ihrem literarischen Essay Laubwerk verbindet Poschmann auf unkonventionelle Weise Biologie, Politik und Poetik. Neben Beobachtungen kultureller Unterschiede, die die Wahrnehmung der Laubfärbung in Kanada, Ostasien und Mitteleuropa betreffen und Betrachtungen zur Bedeutung des Baums in der Literatur und Kulturgeschichte stellt Poschmann ganz konkrete Ausführungen zum Stadtbaum an und thematisiert so die Auswirkungen des Klimawandels.

Basierend auf dem Essay haben der Choreograph Moritz Frischkorn und die Audiokünstlerin Kat Austen einen Spaziergang zwischen und mit Stadtbäumen entwickelt. Produziert wurde der Audiowalk von der Crespo Foundation in Kooperation mit dem Künstlerhaus Mousonturm und NODE e.V.

27.06.2021 | 15 Uhr

Anmeldung erforderlich, bis zum 23.06.21 unter info@wortmeldungen.org www.mousonturm.de



Der Audiowalk ist ab 27.06.2021 auf www.wortmeldungen.org/audiowalk verfügbar.

Die Zuhörer*innen sind eingeladen, sich spielerisch von einem Baum zum nächsten zu bewegen. Gleichzeitig hören sie Auszüge aus dem Essay Poschmanns, einer poetischen Reflexion über unser intensives Zusammenleben mit Bäumen.

Zusätzlich wird es zum Thema des Preisträgerinnentextes eine interdisziplinäre Gesprächsrunde mit der Preisträgerin Marion Poschmann, dem Naturwissenschaftler Dr. Thomas Berberich, dem Künstler Moritz Frischkorn und der Ökologie-Professorin Dr. Birgit Schneider geben. Die Moderation hat Cécile Schortmann.

11.07.2021 | 12:04 Uhr

hr2-kultur, Literaturland Hessen.

Thema des Gesprächs werden die Möglichkeiten der Erforschung, Vermittlung und Sichtbarmachung der Klimakrise sein.

WORTMELDUNGEN – Der Literaturpreis für kritische Kurztexte wird von der Crespo Foundation ausgelobt. Er ist mit 35.000 Euro dotiert und wird jährlich für herausragende literarische Kurztexte verliehen, die in der Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen den Nerv der Zeit treffen. Der mit 15.000 Euro dotierte Förderpreis soll junge Autor*innen motivieren, sich mit dem Thema des Gewinner*innentextes auseinanderzusetzen und eine eigene literarische Position zu formulieren.