Schild "Kein Platz für Hass" in Hanau

Schild "Kein Platz für Hass" in Hanau Bild © picture-alliance/dpa

Was tun gegen Hass und Hetze? Unerschrocken bleiben!

Römerberggespräche abgesagt, die Argumente in hr2-kultur

Die Gesellschaft muss mit Hassreden umgehen, es werden Morde angedroht und verübt – alle, die sich öffentlich äußern, politisch engagieren oder künstlerisch tätig sind, können sich offenbar nicht mehr sicher fühlen. Was tun?

Hetze und Gewalt begreifen einige schon als legitimes Mittel, fundamentalen Widerspruch und politische Gegnerschaft auszudrücken. Was kann man dagegen machen? Argumentieren und den Extremismus bekämpfen - wie, das wollten die Frankfurter Römerberggespräche am Samstag ausführlich beleuchten. Die Veranstaltung wurde abgesagt. In hr2-kultur sprechen wir mit vorgesehenen Teilnehmern darüber.

Der Journalist Hasnain Kazim hat nach zahlreichen persönlichen Anfeindungen und vielen Beobachtungen gute Argumente gegen das Wegschauen und Weghören: "Auf sie mit Gebrüll! ... und mit guten Argumenten. Wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet" heißt sein jüngstes Buch. Im hr2-Gespräch erläutert er, warum es in einer Gesellschaft durchaus verschiedene Meinungen geben dürfe, die man aber auch entkräften oder kritisieren sollte. Nur wenn extremistische Position vertreten würden, die als "Meinung" kundgetan würden, müsse der Staat eingreifen.

Weitere Informationen ABGESAGT: Römerberggespräche - Intervention 2020 Nur keine Angst!

Zivile Unerschrockenheit in Zeiten von Hass und Hetze

Samstag, 21. März 2020

im Schauspiel Frankfurt

Moderation: Hadija Haruna-Oelker und Alf Mentzer

Eintritt frei Ende der weiteren Informationen













Sendung: hr2-kultur, Kulturfrühstück, 16.3.2020, 8:45 Uhr