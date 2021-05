In der ersten Folge von FREIHEIT DELUXE trifft Jagoda Marinic den Rapper Danger Dan. Und zwar nicht um sein Lied zur Kunstfreiheit zu diskutieren, sondern um zu rätseln, warum es überhaupt so große Wellen geschlagen hat. Wenn Danger Dan das Wort Freiheit hört, wird er skeptisch: "Wenn Menschen in Deutschland das Wort Freiheit in den Mund nehmen, kommt meistens nichts Gutes bei raus." Es geht um Freiheit und Unfreiheit im deutschen Schulsystem und in der Arbeitswelt. Und warum Danger Dan plötzlich Angebote bekommt, ein Buch zu schreiben. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.