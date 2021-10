Klimakrise braucht Klimarealismus. Bernd Ulrich und Jagoda Marinic gehen in dieser Folge FREIHEIT DELUXE Ampelkoalition Edition einem großen Menschheitsrätsel nach: „Die Klimakrise ist gefährlich. Sie ist nicht später, sondern jetzt. Sie ist nicht woanders, sondern überall. Sie ist sinnlich. Sie ist telegen. Sie erzeugt ständig Ereignisse. Die Mittel zur Linderung dieser Krise liegen alle vor. Und trotzdem tut man nicht das, was so offensichtlich ist.” - Wie wir diese gigantische Verdrängungsleistung bewerkstelligen. - Was der Unterschied zwischen Untat und Untätigkeit ist. - Wie Boomer beschimpfen auch nicht mehr CO2 einspart. - Was Bernd Ulrich auswählen würde: Weltuntergang in der Demokratie oder Erhaltung der Umwelt durch Diktatur. - Oder wieso das gar nicht zur Debatte steht. - Wie in der Entscheidung zur veganen Ernährung eine Befreiung liegen kann - und man trotzdem niemanden dazu überreden will. Das Transkript zur Episode: https://download.hr2.de/podcasts/freiheit_deluxe/jagoda-marinic-sibylle-berg-brainfuck-100.pdf FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde gefördert im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V.