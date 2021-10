Mai Thi wälzt wissenschaftliche Studien, um uns mit Fakten zu versorgen. In dieser Folge FREIHEIT DELUXE spricht sie außerdem über die spirituelle Dimension von Chemie, über Schöpfung, über Irrationales. Hörenswert. Eine Schriftstellerin + eine Wissenschaftsjournalistin = Es gibt Fakten. Zwischen “Wissenschaft ist Wahrheit” und “Wir wissen nur, dass wir gar nichts wissen” liegt wissenschaftliche Evidenz, auf die wir uns einigen können. Diese Fakten erklären uns die Welt nicht weg, sondern machen sie immer wundervoller. Wenn ihr außerdem wissen wollt, warum Mai Thi sich mehr Sorgen um die Diskussionsklimakrise macht als um die “normale” Klimakrise und wie folgender Satz zustande gekommen ist: “Freiheit ist, wenn ich weiß, was ich da von der Klobrille auflecke.” - Dann hört euch diese schöne Folge an. FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde gefördert im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V.