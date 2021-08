Welchen Einfluss das Wetter auf einen gesunden Wald hat. | Fest steht: Es wird immer heißer und trockener. Fehlendes Wasser trocknet viele Waldbäume aus. Das freut Schädlinge wie den Borkenkäfer. Er fühlt sich in trockenen Rinden am wohlsten. Wie der kleine Kerl es schafft, dass große Bäume sterben und was der Klimawandel mit dem Zustand unserer Wälder zu tun hat, erzählt Borkenkäfer Horst vom Forst gemeinsam mit ARD-Wetterexperte Sven Plöger und Rainer Berg vom StadtWaldHaus in Frankfurt.