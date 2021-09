Die Nase - Was alles in ihr steckt!

Podcast Die Nase - Was alles in ihr steckt!

Atmen, rotzen, niesen - in unserer Nase ist immer was los! Durch ihre Löcher strömt lebenswichtiger Sauerstoff in unseren Körper. Mithilfe ihrer winzigen Sinneszellen können wir riechen. Ihre feinen Härchen halten groben Schmutz von unseren Atemwegen fern. Warum unsere Nase innen schleimig-feucht ist, weshalb sie ab und zu blutet und woraus Popel bestehen erzählt Dr. Tobias Schoen. Und Biologe Prof. Dr. Klemens Störtkuhl kennt verblüffende Tiernasen-Fakten, die selbst der erfahrene und karacho-krachige Niesi noch nicht kennt!