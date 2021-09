König Artur Krater vom Hintermond hält Demokratie und Mitbestimmung für viel zu anstrengend. Am einfachsten ist es doch, wenn einer - also er, der König - alles selbst bestimmt. Schnell, ohne Diskussionen und Streit. Bei einem Besuch auf der Erde erfährt er von der Politologin Nicole Deitelhoff, warum unterschiedliche Meinungen bei Entscheidungen wertvoll sind, wieso es wichtig ist, über Vorschläge und Ideen abzustimmen und weshalb es nie zu früh ist Mitbestimmung zu lernen. Zum Beispiel in der Schule oder in Kinder- und Jugendparlamenten.