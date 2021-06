Bienen - Faszinierende Honiglieferantinnen | Die kleine Honigbiene Flotte Lotte erzählt Spannendes aus ihrem kurzen, aber aufregenden und abwechslungsreichen Leben. Unterstützt wird sie dabei von dem Hobby-Imker Niklas Vogel. Du erfährst, wie schnell Bienen fliegen können, was in einem Bienenstock so alles los ist und warum wir Menschen keine Angst vor einem Bienenstachel haben müssen.